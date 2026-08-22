کاهش دما در قم ادامه دارد؛ وزش باد و گردوخاک در راه است

محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد آسمان قم طی روز شنبه صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر نیز پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همزمان با افزایش سرعت وزش باد، در برخی نقاط استان احتمال شکل‌گیری گردوخاک وجود دارد و این شرایط به‌ویژه در مناطق مستعد می‌تواند بر دید افقی و کیفیت هوا اثرگذار باشد.



ترابیان ادامه داد: وزش باد در روز شنبه از سمت شرق خواهد بود و سرعت آن در برخی ساعات به حدود ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد که می‌تواند شرایط جوی استان را تحت تأثیر قرار دهد.



وی با اشاره به وضعیت دمایی شهر قم بیان کرد: برای امروز شنبه کمینه دمای هوا ۲۴ درجه و بیشینه دما ۳۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است و روند کاهش دما که در این روز ادامه دارد، موجب تعدیل نسبی گرمای هوا خواهد شد.



وزش باد شدت می‌گیرد و گردوخاک شکل می‌گیرد



کارشناس هواشناسی قم گفت: با توجه به شرایط جوی روز شنبه، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد و در نقاط مستعد احتمال بروز گردوخاک وجود دارد.



وی افزود: افزایش سرعت باد در ساعات مختلف روز می‌تواند موجب جابه‌جایی ذرات گردوغبار شود و در نتیجه در برخی مناطق کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.



ترابیان با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی روز یکشنبه اظهار کرد: آسمان استان در این روز صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.



وی ادامه داد: جهت باد در روز یکشنبه همچنان شرقی خواهد بود و سرعت آن حدود ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است که نسبت به روز شنبه از شدت کمتری برخوردار خواهد بود.



دمای قم یکشنبه اندکی افزایش می‌یابد



کارشناس هواشناسی قم درباره شرایط دمایی روز یکشنبه نیز گفت: کمینه دمای شهر قم در این روز ۲۵ درجه و بیشینه دما ۴۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



وی افزود: بر این اساس، پس از کاهش دما در روز شنبه، روز یکشنبه شاهد افزایش جزئی دمای هوا خواهیم بود و بیشینه دمای شهر قم به حدود ۴۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.



ترابیان بیان کرد: روند کلی شرایط جوی استان طی روزهای آینده نشان می‌دهد آسمان در بیشتر ساعات صاف خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد و غبار محلی رخ خواهد داد.



وی خاطرنشان کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، تغییرات دمایی در روزهای شنبه و یکشنبه عمدتاً تحت تأثیر شرایط جوی قرار خواهد داشت و از روز دوشنبه افزایش نسبی دما انتظار می‌رود.



جمکران گرم‌ترین نقطه استان ثبت شد



کارشناس هواشناسی قم در ادامه با اشاره به دمای ثبت‌شده در نقاط مختلف استان گفت: در شبانه‌روز گذشته، دستجرد با دمای ۲۰.۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان را تجربه کرد.



وی افزود: بیشترین دمای ثبت‌شده در این بازه زمانی نیز مربوط به جمکران بود که دمای ۴۵.۷ درجه سانتی‌گراد در آن به ثبت رسید.



ترابیان همچنین با اشاره به وضعیت دمایی شهر قم اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده، بیشینه دمای شهر قم در روزهای پیش‌رو در محدوده ۳۹ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد قرار خواهد داشت.



وی گفت: برای روزهای آینده همچنان توجه به تغییرات سرعت باد و احتمال شکل‌گیری گردوخاک در مناطق مستعد اهمیت دارد و شرایط جوی استان مطابق آخرین نقشه‌های پیش‌یابی به‌روزرسانی خواهد شد.