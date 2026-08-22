به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آمادهسازی تیم ملی جودو بانوان از ۲۸ مرداد تا ۴ شهریورماه به میزبانی همدان در حال برگزاری است؛ اردویی که با هدف ارتقای سطح فنی، افزایش آمادگی جسمانی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان ملیپوشان دنبال میشود. در جریان این اردو مریم بهاروند نایبرئیس بانوان فدراسیون جودو با حضور در محل تمرین تیم ملی از نزدیک شاهد روند تمرینات و برنامههای آمادهسازی ملیپوشان بود و با کادر فنی و جودوکاران گفتوگو کرد. بهاروند در حاشیه این بازدید با ابراز رضایت از شرایط تیم ملی اظهار داشت: «خوشبختانه دختران جودوکار ما طی ماههای اخیر روند بسیار خوبی را پشت سر گذاشتهاند و تمرینات مشترک با تیم ملی تاجیکستان نیز فرصت ارزشمندی برای آنها بود تا در کنار افزایش تجربه، نقاط قوت و ضعف خود را بهتر بشناسند.» وی ادامه داد: «ملیپوشان در این تمرینات پیشرفت قابل توجهی داشتهاند و آنچه در اردو شاهد هستیم، نشان میدهد که از نظر فنی و جسمانی به شرایط بسیار خوبی رسیدهاند. امیدوارم با تداوم همین روند و تلاش مضاعف، شاهد حضور قدرتمند بانوان جودوکار ایران در رقابتهای پیشرو باشیم.» نایبرئیس بانوان فدراسیون جودو همچنین با اشاره به اهمیت برگزاری اردوهای منظم و هدفمند گفت: «برای رسیدن به موفقیت در سطح ملی و بینالمللی، استمرار در تمرین و فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد ورزشکاران اهمیت زیادی دارد. خوشبختانه کادر فنی و ملیپوشان با انگیزه و جدیت بالایی در این اردو حضور دارند و این موضوع نویدبخش روزهای خوبی برای جودوی بانوان کشور است.» اردوی تیم ملی جودو بانوان در همدان تا ۴ شهریورماه ادامه خواهد داشت و ملیپوشان در این مدت، تمرینات فنی، بدنسازی و تاکتیکی خود را زیر نظر کادر فنی دنبال میکنند تا با آمادگی هرچه بیشتر برای رقابتهای پیشرو آماده شوند. حضور نایبرئیس بانوان فدراسیون در این اردو و گفتوگو با ملیپوشان نیز در راستای حمایت و نظارت بر روند آمادهسازی تیم ملی انجام شد؛ تیمی که با تکیه بر انگیزه، تجربه و پیشرفت فنی جودوکاران، امیدوار است در مسابقات ناگویا نمایشی در شأن جودوی بانوان ایران ارائه دهد.
پس از بازدید از اردوی تیم ملی؛
بهاروند: روزهای نویدبخشی در انتظار بانوان جودوکار ایران است
نایبرئیس بانوان فدراسیون جودو پس از بازدید از اردوی تیم ملی بانوان ایران گفت: ملی پوشان کشورمان در سطح آمادگی بالایی قرار دارند و روزهای نویدبخشی در انتظار آنها خواهد بود.
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