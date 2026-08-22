  1. استانها
  2. سمنان
۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۵

۱۹ کیلوگرم مواد مخدر در طرح امنیت و آرامش میامی کشف شد

۱۹ کیلوگرم مواد مخدر در طرح امنیت و آرامش میامی کشف شد

میامی- فرمانده انتظامی میامی از اجرای طرح یک‌هفته‌ای امنیت و آرامش در نقاط آلوده این شهرستان خبر داد و گفت: در جریان اجرای طرح ۱۹ کیلو و ۲۳۵ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

سرهنگ سیدمهدی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح امنیت و آرامش در بازه یک هفته گوشته خبر داد و بیان کرد: هدف طرح افزایش احساس امنیت شهروندان، ارتقای نظم اجتماعی و پاکسازی محیط از وجود سوداگران مرگ و معتادان پرخطر است.

وی ادامه داد: این طرح با مشارکت تیم‌های خودرویی، کارکنان پلیس‌های تخصصی و رده‌های اجرایی و با محوریت پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان در نقاط آلوده میامی اجرا شد.

فرمانده انتظامی میامی توضیح داد: مأموران انتظامی در جریان اجرای این طرح ضمن شناسایی و برخورد با عوامل توزیع و مصرف مواد مخدر، موفق شدند ۱۴ نفر از معتادان و خرده‌فروشان مواد مخدر را دستگیر کنند.

موسوی با اشاره به کشفیات این عملیات یادآور شد: در بازرسی‌های انجام‌شده از متهمان و مخفیگاه‌های آنان، در مجموع ۱۹ کیلو و ۲۳۵ گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

وی تأکید کرد: اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر با جدیت در شهرستان میامی ادامه خواهد داشت و پلیس با افرادی که موجب سلب آسایش و امنیت شهروندان شوند، برخورد قانونی خواهد کرد.

فرمانده انتظامی میامی اضافه کرد: شهروندان هرگونه موارد مشکوک و فعالیت مرتبط با خرید و فروش مواد مخدر را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم در این زمینه انجام شود.

کد مطلب 6923406

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها