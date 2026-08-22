۱۹ کیلوگرم مواد مخدر در طرح امنیت و آرامش میامی کشف شد

سرهنگ سیدمهدی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح امنیت و آرامش در بازه یک هفته گوشته خبر داد و بیان کرد: هدف طرح افزایش احساس امنیت شهروندان، ارتقای نظم اجتماعی و پاکسازی محیط از وجود سوداگران مرگ و معتادان پرخطر است.

وی ادامه داد: این طرح با مشارکت تیم‌های خودرویی، کارکنان پلیس‌های تخصصی و رده‌های اجرایی و با محوریت پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان در نقاط آلوده میامی اجرا شد.

فرمانده انتظامی میامی توضیح داد: مأموران انتظامی در جریان اجرای این طرح ضمن شناسایی و برخورد با عوامل توزیع و مصرف مواد مخدر، موفق شدند ۱۴ نفر از معتادان و خرده‌فروشان مواد مخدر را دستگیر کنند.

موسوی با اشاره به کشفیات این عملیات یادآور شد: در بازرسی‌های انجام‌شده از متهمان و مخفیگاه‌های آنان، در مجموع ۱۹ کیلو و ۲۳۵ گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

وی تأکید کرد: اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر با جدیت در شهرستان میامی ادامه خواهد داشت و پلیس با افرادی که موجب سلب آسایش و امنیت شهروندان شوند، برخورد قانونی خواهد کرد.

فرمانده انتظامی میامی اضافه کرد: شهروندان هرگونه موارد مشکوک و فعالیت مرتبط با خرید و فروش مواد مخدر را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم در این زمینه انجام شود.