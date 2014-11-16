کشف ۴۲ کیلو موادر مخدر/ ۵ کشته و مجروح در حوادث شبانه روز گذشته استان مرکزی

حوادث رانندگي روز گذشته در محورهاي مواصلاتي استان مركزي دو كشته و سه مجروح بر جاي گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حادثه رانندگي ساعت ۳ و ۲۹ دقيقه صبح روز گذشته كه بر اثر واژگوني يك دستگاه وانت پيكان درمحور ساوه – همدان ورودي اتوبان كربلا اتفاق افتاد، راننده خودرو كشته و سرنشين آن نيز مجروح و به بيمارستان منتقل شد.

سرهنگ مهدي حسني رئيس پليس راه استان مركزي گفت: عدم توجه به جلو ناشي از خستگي و خواب آلودگي راننده خودروي واژگون شده علت اين حادثه است.

در حادثه ديگري در ساعت۱۲ و ۵۵دقيقه همان روز يك دستگاه خودروي سواري وانت پيكان در محور خمين با تير چراغ برق برخورد كرد و در اين حادثه سرنشين سواري كه پيرمردي ۷۲ ساله بود به علت شدت جراحات وارده در صحنه تصادف فوت و دو سرنشين ديگر خودرو نيز مجروح و راهي بيمارستان شدند.

سرهنگ حسني، علت اين سانحه را نداشتن توجه به جلو كافي راننده خودرو اعلام كرد.

سرقت‌هاي شبانه از محموله‌هاي خودرويي

سارقان سابقه‌داري كه در ساعات پاياني شب اقدام به سرقت بار محموله‌هاي خودروهايي مي‌کردند به سرقت‌هاي خود اعتراف كردند.

در نيمه شب يازدهم ارديبهشت ماه گزارشي از يك فقره سرقت بخشي از يك محموله يك دستگاه خودرو در اتوبان اراك - قم به مركز فوريت‌هاي پليس ۱۱۰ شهرستان آشتيان اعلام شد و تيمي از مأموران انتظامي براي بررسي موضوع به محل اعزام شدند.

شاكي به ماموران انتظامي گفت: در حال انتقال يك محموله برنج بودم كه با توجه به فرارسيدن نيمه شب براي استراحت در كنار اتوبان توقف كردم كه بعد از ساعتي متوجه شدم كه خودرو در حال تكان خوردن است و بعد از پياده شدن افرادي با يك دستگاه خودرو از محل فرار كردند كه در بررسي بار خودرو متوجه شدم اين افراد قفل درب كانتينر را شكسته و در حدود ۷۲۰ كيلو برج را به سرقت برده‌اند.

با تشكيل پرونده و اهميت موضوع پرونده براي بررسي در اختيار كارآگاهان پليس شهرستان قرار گرفت.

با شروع تحقيقات و بعد از گذشت چند ماه دو گزارش ديگر از رانندگان وسايل نقليه در خصوص سرقت بخشي از محموله‌هاي خودرو به پليس گزارش شد و بررسي‌هايي كارآگاهان حاكي از آن بود كه سرقت‌هاي توسط سرنشينان خودروي سواري صورت گرفته است كه با احصاء مشخصات ظاهري از سارقان و وسايل نقليه، مراتب به كليه يگان‌هاي انتظامي اعلام شد.

دستگيري متهمان در خرم‌آباد

سرهنگ رضا قائدرحمت فرمانده انتظامي شهرستان آشتيان در تشريح اين خبر گفت: با توجه به تعاملات پليس و تبادل اطلاعات در هفته گذشته خبري در خصوص دستگيري افرادي در خرم‌آباد كه اقدام به سرقت بار محموله‌هاي خودرو مي‌کردند به پليس شهرستان اعلام شد و تيمي از مأموران انتظامي با هماهنگي دستگاه قضايي براي تحويل آنان اعزام شدند.

وي اضافه كرد: از افرادي كه توسط پليس خرم‌آباد دستگيرشده بودند سه نفر در خصوص سرقت محموله‌هاي بار خودرويي در آشتيان شناسايي و براي تكميل تحقيقات به شهرستان انتقال شدند.

اعتراف به سه فقره سرقت بار محموله در آشتيان

فرمانده انتظامي آشتيان ادامه داد: در بازجويي‌هاي صورت گرفته و با ارائه اسناد و مدارك، متهمان به سرقت‌ها اعتراف كردند و اذعان داشتند كه در طول شب در اتوبان پرسه مي زند و با شناسايي خودروهايي كه در حاشيه اتوبان پارك بودند، در ساعات پاياني شب و زماني كه راننده وسيله نقليه به خواب مي‌رفت اقدام به سرقت بار محموله‌هاي خودرو مي‌کردند.

وي به اعترافات متهمان اشاره كرد و بيان داشت:‌ به سرقت هشت دستگاه تلويزيون ۴۲ اينچ، ۷۲۰ كيلو برنج و ۳۶ قوطي روغن نباتي بخشي از اعترافات متهمان بود كه تحقيقات تكميلي از آنان در حال پيگيري است.

كسب رتبه ۵ كشوري استان مركزي در ارزيابي هاي ناجا

فرمانده انتظامي استان مركزي با اشاره به كسب رتبه پنجم يگان عملياتي ۱۱۰ استان در كشور طي ارزيابي هاي اخير گفت: تشكيل اين يگان گامي مهم و اثربخش در تسهيل پاسخگويي به نيازهاي پليسي شهروندان و ارائه خدمات انتظامي مطلوب است.

سردار عزيزاله ملكي گفت: راه اندازي مركز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ بي ترديد يكي از طرح هاي موفق و موثر ناجا براي پاسخگويي به نيازهاي پليس مردم و تسهيل در برقراري ارتباط ميان پليس و شهروندان و تسهيل دسترسي آحاد جامعه به خدمات انتظامي بوده است.

يگان عملياتي ۱۱۰ شيوه اي نو و باز مهندسي روش هاي عملياتي ۱۱۰

فرمانده انتظامي استان مركزي در ادامه بيان داشت: از شروع فعاليت مركز فوريت هاي پليس۱۱۰ تا كنون كليه ماموريت هاي ۱۱۰ از طريق كلانتري ها و پاسگاه هاي انتظامي انجام مي شد كه در مهر ماه سال ۱۳۹۲ در راستاي اتخاذ شيوه هاي نو و باز مهندسي روش هاي عملياتي ۱۱۰و در جهت خدمت رساني و كيفي سازي عملكرد پليس و هم چنين افزايش رضايتمندي شهروندان در امر ماموريت هاي ۱۱۰، يگان فوريت هاي ۱۱۰ شهرستان اراك شروع به فعاليت كرد و در ادامه برنامه ها نيز اين يگان در اواخر ارديبهشت ماه در شهرستان ساوه فعاليت خود را آغاز كرد.

وي ادامه داد:‌ در آخرين ارزيابي در مهر ماه سال جاري ۶۰ درصد از ماموريتهاي ۱۱۰فوريتي شهرستان اراك توسط واحد گشت ۱۱۰ انجام و حدود ۴۰ درصد ماموريتهاي غير فوريتي توسط كوپ انجام مي شود و در شهرستان ساوه نيز حدود ۸۰ درصد از ماموريت هاي ۱۱۰فوريتي شهرستان ساوه توسط واحد گشت ۱۱۰ انجام و حدود ۲۰ درصد ماموريتهاي غير فوريتي توسط كوپ انجام مي شود.

كسب رتبه ۵ كشوري يگان عمليات ۱۱۰ استان مركزي

اين مقام ارشد انتظامي بر اتخاذ راهكارهاي لازم براي تقويت تجهيزات و استعداد نيرويي يگان عمليات فوريت هاي ۱۱۰ اشاره كرد و از كسب رتبه ۵ كشوري يگان عملياتي ۱۱۰ استان در ارزيابي هاي اخير ناجا خبر داد و بيان داشت: براي بهينه سازي ارائه خدمات و چرخه امور در مركز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ در استان همراهي و احساس تعلق از سوي مردم و مسئولان نسبت به پليس از ضروريت هايي است كه بايد بدان توجه شود.

۴۲ كيلوگرم مواد مخدر در استان مركزي كشف شد

رييس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي استان مركزي از كشف ۴۱ كيلو و ۸۰۰ گرم مواد مخدر طي عمليات هاي جداگانه در شهرستان هاي اراك و دليجان اين استان خبر داد.

سرهنگ محمد حسني با بيان اين خبر اظهار داشت: روز گذشته ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهي حين كنترل خودرو هاي عبوري در محور اصفهان به دليجان به يك دستگاه اتوبوس اسكانيا مشكوك شده و آن را متوقف كردند.

وي افزود: ماموران در بازرسي از آن مقدار ۲۹ كيلو و ۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع ترياك كه در قطعات فلزي مخصوص تراشكاري جاساز شده بود كشف كرده و راننده و كمك راننده آن را دستگير كردند.

اين مقام مسئول عنوان داشت:در عملياتي ديگري ماموارن پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دليجان در همان محور از يك دستگاه اتوبوس نيز مقدار ۱۰ كيلو گرم ترياك از داخل يك كيف كشف و يك نفر شناسايي و دستگير شد.

سرهنگ حسني از كشف ۲ كيلو گرم حشيش در عملياتي ديگر در شهرستان اراك از دو توزيع كننده مواد مخدر خبر داد و گفت: تمامي متهمان دستگير شده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.