تولید۱۵هزار تن آبزیان درکرمانشاه/ پرورش ماهیان خاویاری در ۳مزرعه استان

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث شهبازی پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری، اظهار داشت: استان كرمانشاه با توليد كلی ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن آبزيان در سال ۹۳، سهم عمده ای در توليد آبزيان، ميان استانهای غير ساحلی كشور دارد.

وی با اشاره به تولید ۴ هزار و ۹۰۰ تن ماهیان گرمابی در کاسه سدها و منابع آبی در سال ۹۳ و توليد ۲ هزار و ۵۱۳ تن ماهيان گرمابی در مجتمع شهدای قصرشیرین، افزود: طرح پرورش ماهيان گرمابی شهدای قصرشيرين از طرح های شاخص توليد ماهيان گرمابی در سطح كشور بوده كه با تكميل آن ۵ هزار و ۳۰۰ تن به توليدات ماهيان گرمابي افزوده خواهد شد.

شهبازی میزان تولید ماهیان سردابی در استان طی سال ۹۳ را ۱۰ هزار و ۶۷۰ تن عنوان کرد و گفت: اين در حالی است كه با اجرای پروژه های در حال مطالعه منابع آبي دشه، پایاب سد داریان، مرخيل، افشاران و خشكه رود جمعاً یک هزار تن به توليدات اين بخش افزوده خواهد شد. علاوه بر آن مزارع تكثير ماهيان سردابی با توليد۲۰ ميليون قطعه تخم چشم زده قزل آلا در حال فعالیت هستند و در صورت تحقق پروژه پایاب سد داریان به میزان ۵ هزار تن ماهیان سردآبی به تولید استان اضافه خواهد شد.

مدیر کل شیلات استان کرمانشاه همچنین با بیان اینکه مناطق گرمسيری استان مستعد تكثير و پرورش ”ميگوی بزرگ آب شيرين" است، یادآور شد: هم اكنون كارگاه تكثير ميگوی قصرشيرين تنها مركز تامين كننده پست لارو اين گونه پرورشی برای سايرنقاط كشور بوده و علاوه برآن امكان توليد ”شاه ميگوی آب شيرين” نيز در درياچه های پشت سد ها وجود دارد.

وی در ادامه در خصوص پرورش ماهیان خاویاری در استان، اظهار داشت: هم اكنون پرورش ماهيان خاوياری در ۳ مزرعه استان با توليد ۱۴ تن ماهيان خاوياری فعال است که با اجرايی پروژه هاي درحال مطالعه ”رودخانه گلين، سراب گرم و تنگ منصوری" با امكان توليد ۱۳۰۰ تن ماهيان خاوياری“ توليدات اين بخش در آينده افزوده خواهد شد.

شهبازی افزود: توليد كنندگان بخش تكثير و پرورش ماهيان زينتي نيزبا توليد یک میلیون و ۶۸۰ هزار قطعه ماهي، فعاليت دارند که در حال حاضر اداره كل شيلات به اين بخش نيز توجه داشته و سعي بر ساماندهي و حمايت از این تولید کنندگان دارد.

مدیر کل شیلات استان کرمانشاه همچنین خاطر نشان کرد: این استان با داشتن بيش از ۳۰۰ منبع آبي مطالعه شده شامل رودخانه، قنات، چشمه و ...، سدهای آبگيری شده و در حال ساخت از استان های مستعد در زمینه آبزی پروری محسوب می شود.

وی افزود:هم اكنون یک هزار و ۱۹۶ تن آبزيان در آب های طبيعی و نيمه طبيعی استان توليد مي شود كه با اجراي پروژه پرورش ماهي در قفس در دريچه پشت سد های مخزني زاگرس و شهدای گمنام (تنگ حمام) توليدات اين بخش ۲۰۰ تن افزوده خواهد شد.

شهبازی تصریح کرد: با اجرای پروژه عظيم سامانه گرمسيری و انتقال آب رودخانه سيروان به اراضی غير مستعد كشاورزی امكان توليد ۴۵ هزار تن ماهيان سردابی و گرمابی درشهرستان های سرپل ذهاب و قصرشيرين وگيلانغرب فراهم خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر مصرف سرانه آبزيان ۷ و نیم كيلوگرم بوده كه در سال هاي اخير روند افزاينده ای داشته است و امیدواریم که با اجرای برنامه های آموزشي و ترويجي اين روند افزايشي مستمر خواهد بود.

شهبازی در پایان سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و ۹۶۰ نفر در بخش آبزی پروری استان به طور مستقيم اشتغال دارند، گفت: با وجود بيش از ۳۵۰ كيلومترمرز مشترك بين المللی با اقليم كردستان و دولت مركزی عراق استعداد زيادی در زمينه صادرات محصولات شيلاتی وجود دارد.