افتتاح بیش از 2 هزار پروژه تولیدی و زیربنایی کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر، 2885 پروژه تولیدی و زیربنایی بخش کشاورزی با اعتباری معادل 1570 میلیارد تومان با حضور مسئولین و مردم در سراسر کشور افتتاح شده و به بهره برداری می‌رسد.

براساس این گزارش با بهره برداری از این تعداد پروژه زمینه اشتغال مستقیم برای 30 هزار و 181 نفر فراهم شده و بیش از 50 هزار خانوار از یکی از خدمات و مزایای پروژه های افتتاحی بهره مند می‌شوند.

پروژه های افتتاحی در زمینه‌های آب و خاک با 1390 پروژه، تولیدات دامی با 860 پروژه، تولیدات گیاهی با 196 پروژه، شیلات با 93 پروژه، صنایع کشاورزی با 165 پروژه، منابع طبیعی با 89 پروژه، ترویج و تحقیقات با 18 پروژه، تعاون روستایی با 24 پروژه، دامپزشکی با 8 پروژه و امور عشایری با 42 پروژه است.