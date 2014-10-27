اجرای الگوی کشت زراعی در زنجان نیاز به هدفگذاری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم عصفوری ظهر دوشنبه در جلسه کار گروه اقتصادی با اشاره به اجرای طرح الگوی کشت زراعی در استان افزود: الگوی کشت بسته به منطقه متفاوت است بنابراین فکر اساسی برای اجرایی شدن این طرح داشته باشیم.

وی اظهار داشت: الگوی کشت یک الگوی نمادی به آن منطقه و کشاورزان است و باید هدفگذاری داشته باشد.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان، با اشاره به اینکه این طرح کاهش مصرف آب و سود آوری را به دنبال دارد گفت: بنابراین هدف ما هم از اجرای این طرح این دو مقوله است.

عصفوری تاکید کرد: اگر تولید محصول بیشتر باشد اتوماسیون هم بیشتر خواهد بود و به تبع سود آوری زیادی را به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: اجرای الگوی کشت بسیار سخت است و باید همت زیادی بر تحقق این طرح در دستور کار دستگاه ذیربط قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان، یاد آورشد: اجرای این طرح نیاز به ترویج و تشویق دارد چرا که اجرایی شدن این طرح در کاهش مصرف آب و سود آوری موثر می باشد.

عصفوری در ادامه به آبیاری تحت فشار در استان اشاره کردو گفت: تحقق این امر مهم باعث کاهش چشمگیری مصرف آب در حوزه کشاورزی می شود.

وی افزود: دولت تدبیر و امید برای اجرایی شدن این طرح در استان بسیار توجه ویژه قائل شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان، گفت: اگر مصرف آب کشاورزی کاهش پیدا کند ارزش افزوده بیشتر خواهد شد.