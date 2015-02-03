۷۴۰ واحد مسکن روستایی در خراسان شمالی بهره برداری شد

علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همزمان با دهه فجر امسال ۷۴۶ واحد مسکن روستایی که با استفاده از تسهیلات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستان های هشت گانه خراسان شمالی احداث شده اند، به بهره برداری رسید.

وی اضافه کرد: افزون بر واحدهای مسکونی روستایی در دهه فجر امسال ۵۰ واحد مسکونی شهری نیز در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر افتتاح می شوند که این واحدها هم از تسهیلات بنیاد مسکن استفاده کرده اند.

محمدی گفت: از ابتدای طرح ویژه مسکن روستایی با عاملیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، برای ۳۶ هزار و ۷۴۶ واحد مسکونی روستایی در سطح شهرستان های استان گواهی پایان کار صادر شده است.

وی در ادامه در مورد دیگر طرح های افتتاحی این نهاد همزمان با دهه فجر امسال، افزود: همزمان با این ایام کلنگ زنی پنج طرح و افتتاح سه پروژه طرح هادی نیز در شهرستان های بجنورد و راز و جرگلان و فاروج انجام می شود.

به گفته محمدی برای بهره برداری و افتتاح این تعداد پروژه در سطح استان در مجموع ۱۱۲ میلیارد و ۴۶ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی اظهار داشت: با بهره برداری از این طرح ها در مجموع چهار هزار و ۹۲۵ خانوار استان از مزایای آنها بهره مند خواهند شد.