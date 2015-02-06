کمال تبریزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پخش سریال «سرزمین کهن» در پاییز و جزییات روند تولید فاز بعدی این اثر گفت: طی جلساتی که با آقای پورمحمدی داشتیم قرار شد پخش سریال «سرزمین کهن» به فصل پاییز برسد.

وی ادامه داد: زودتر از این موعد امکان ندارد چون عوامل باید دوباره جمع شوند و فاز بعدی این سریال را تصویربرداری کنیم، همچنین مسایل مالی سازمان صدا و سیما هم باید برطرف شود و ممیزی ها درست شود و در نهایت در فصل پاییز به پخش خواهد رسید تا در هنگام پخش سریال، فاز بعدی هم آماده شده باشد.

این کارگردان درباره قسمت هایی که به ممیزی می خورد، توضیح داد: بخش هایی از این سریال باید اصلاحات و ممیزی هایی داشته باشد که البته موارد بسیار کمی هستند.

کارگردان فیلم «طبقه حساس» که امسال با فیلم «طعم شیرین خیال» در جشنواره فیلم فجر سی و سوم حضور دارد درباره نظر خود از فیلم ها بیان کرد: به نظرم فیلم ها امسال خیلی خوب نیستند اما در این باره بعدا سخن خواهم گفت.

تبریزی در ادامه درباره سریال «ابله» که به کارگردانی او در شبکه نمایش خانگی توزیع می‌شود، نیز بیان کرد: این اثر ساختار متفاوتی دارد و شرایطی پیش آمد که با سینماگران شوخی کنیم و فکر می کنم برای تنوع بد هم نباشد.

کارگردان «مارمولک» در پایان توضیح داد: با این سریال همه متوجه می شوند که وقتی ما با دیگران شوخی می کنیم با خودمان هم این کار را انجام می دهیم تا برای دیگران سوء تفاهم پیش نیاید و باید ابتدا شوخی را با خود شروع کرد و بعد با دیگران.