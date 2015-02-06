احداث اولین شهرک صنایع دستی کشور در اسکو

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علیخانی شامگاه پنج شنبه در همایش فرصت های سرمایه گذاری شهرستان اسکو و افتتاح مجتمع تفریحی باراما گفت : این شهرک در انتهای شهر جدید سهند و ورودی شهرستان اسکو احداث می شود.

وی در همین راستا ابراز داشت : فروشگاه ها و کارگاه های صنایع دستی نیز در این شهرک متمرکز می شوند.

مدیر کل امور شهری و شوراهای اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تنها راه نجات اقتصاد کشور از بحران استفاده از توان بخش خصوصی است ادامه داد : سرمایه گذاری در این شهرستان با توجه به نزدیکی به روستای تاریخی کندوان آینده خوبی در پی دارد.

وی از روستای تاریخی کندوان به عنوان مهم ترین قطب گردشگری استان یاد کرد و افزود : امسال، یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر از روستای تاریخی کندوان بازدید کرده اند.

علیخانی از تصویب طرح جامع کندوان در دولت تدبیر و امید خبر داد و افزود : از سرمایه گذاران در کندوان حمایت می کنیم.

مدیر کل امور شهری و شوراهای آذربایجان شرقی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد : موج ورود سرمایه گذاران به شهرستان اسکو آغاز شده است و در آینده نزدیک پروژه ای بسیار مهم با مشارکت اداره اوقاف و شهرداری اسکو در میلان اسکو احداث می شود.