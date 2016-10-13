نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن/قیمت ۵۰۰ تومان کاهش یافت

مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش حدود ۵۰۰ تومانی قیمت مرغ نسبت به ایام قبل از تاسوعا و عاشورا خبر داد و اظهار داشت: هم اکنون قیمت مرغ زنده در تهران، ۴۱۰۰ تومان و نرخ مرغ آماده طبخ در عمده‌فروشی درب کشتارگاه نیز ۵۹۰۰ تومان است، ضمن اینکه نرخ توزیع درب واحدهای صنفی ۶۰۵۰ تومان و فروش درب واحدهای صنفی(مراکز خرده فروشی) ۶۶۵۰ تومان است.

وی اضافه کرد: همچنین قیمت هرکیلوگرم ران مرغ با کمر ۵۶۵۰ تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ و ۶۶۵۰ تومان است.

به گفته رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، قیمت هر کیلوگرم سینه بدون‌کتف ۱۲ هزارتومان و سینه با کتف ۱۱ هزارتومان است.

یوسف‌خانی قیمت خرید مرغ مجلسی (مرغ متوسط و ریز) را ۶۴۰۰ تومان و نرخ فروش آن را در مراکز خرده‌فروشی ۷۰۰۰ تومان اعلام کرد.