نرخ جدید مرغ و ماهی در بازار

مهدی یوسفخانی در گفتگو با مهر از کاهش ۱۰۰ تومانی قیمت مرغ نسبت به هفته قبل خبر داد و اظهارداشت: امروز یکشنبه نرخ این کالا در مراکز خردهفروشی ۵۸۰۰ تومان، عمدهفروشی ۵۳۰۰ تومان و در میدان بهمن ۵۱۰۰ تومان است.
وی، وضعیت تولید مرغ را بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: تولید و عرضه این کالا فراوان اما تقاضا برای آن در بازار کم است.
یوسفخانی درباره وضعیت قیمت مرغ در روزهای آینده افزود: با نزدیک شدن به عید فطر احتمال افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومانی قیمت مرغ در بازار وجود دارد.
وی، نرخ انواع ماهی را ثابت و بدون تغییر نسبت به هفته قبل اعلام و اضافه کرد: هم اکنون هرکیلوگرم قزلآلا ۱۵ هزارتومان، شیرنیزهای ۱۴ هزارتومان، تیلاپیا ۲۱ هزارتومان، آمور جنوب ۲۲ هزارتومان، آزاد دزفولی ۷ هزارتومان، حلوای سیاه ۲۱ هزارتومان و شیر جنوب ۳۵ هزار تومان به مشتری عرضه میشود.
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