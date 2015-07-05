نرخ جدید مرغ و ماهی در بازار

مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با مهر از کاهش ۱۰۰ تومانی قیمت مرغ نسبت به هفته قبل خبر داد و اظهارداشت: امروز یکشنبه نرخ این کالا در مراکز خرده‌فروشی ۵۸۰۰ تومان، عمده‌فروشی ۵۳۰۰ تومان و در میدان بهمن ۵۱۰۰ تومان است.

وی، وضعیت تولید مرغ را بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: تولید و عرضه این کالا فراوان اما تقاضا برای آن در بازار کم است.

یوسف‌خانی درباره وضعیت قیمت مرغ در روزهای آینده افزود: با نزدیک شدن به عید فطر احتمال افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومانی قیمت مرغ در بازار وجود دارد.

وی، نرخ انواع ماهی را ثابت و بدون تغییر نسبت به هفته قبل اعلام و اضافه کرد: هم اکنون هرکیلوگرم قزل‌آلا ۱۵ هزارتومان، شیرنیزه‌ای ۱۴ هزارتومان، تیلاپیا ۲۱ هزارتومان، آمور جنوب ۲۲ هزارتومان، آزاد دزفولی ۷ هزارتومان، حلوای سیاه ۲۱ هزارتومان و شیر جنوب ۳۵ هزار تومان به مشتری عرضه می‌شود. ‌