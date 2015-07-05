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۱۴ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۵۲

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

نرخ جدید مرغ و ماهی در بازار

نرخ جدید مرغ و ماهی در بازار

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی، نرخ جدید انواع ماهی و مرغ را در بازار اعلام کرد و گفت: قیمت مرغ نسبت به هفته قبل با کاهش ۱۰۰ تومانی در مراکز خرده فروشی به ۵۸۰۰ تومان رسیده است.

مهدی یوسف‌خانی در گفتگو با مهر از کاهش ۱۰۰ تومانی قیمت مرغ نسبت به هفته قبل خبر داد و اظهارداشت: امروز یکشنبه نرخ این کالا در مراکز خرده‌فروشی ۵۸۰۰ تومان، عمده‌فروشی ۵۳۰۰ تومان و در میدان بهمن ۵۱۰۰ تومان است.

وی، وضعیت تولید مرغ را بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: تولید و عرضه این کالا فراوان اما تقاضا برای آن در بازار کم است.

یوسف‌خانی درباره وضعیت قیمت مرغ در روزهای آینده افزود: با نزدیک شدن به عید فطر احتمال افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومانی قیمت مرغ در بازار وجود دارد.

وی، نرخ انواع ماهی را ثابت و بدون تغییر نسبت به هفته قبل اعلام و اضافه کرد: هم اکنون هرکیلوگرم قزل‌آلا ۱۵ هزارتومان، شیرنیزه‌ای ۱۴ هزارتومان، تیلاپیا ۲۱ هزارتومان، آمور جنوب ۲۲ هزارتومان، آزاد دزفولی ۷ هزارتومان، حلوای سیاه ۲۱ هزارتومان و شیر جنوب ۳۵ هزار تومان به مشتری عرضه می‌شود.     ‌

کد مطلب 2852248

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