اژه ای: مردم بی اعتمادی به آمریکا را با تمام وجود لمس کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در حاشیه راهپیمایی امروز ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی امروز مانند همیشه پرشور و با احساس مسئولیت است گفت: تفاوت راهپیمایی امسال و سال گذشته و سال های گذشته این است که مردم بی اعتمادی نسبت به آمریکا را با تمام وجود لمس می کنند.

وی افزود: پیام حضور مردم این است که نباید به دشمن اعتماد کرد؛ آن هم دشمن ستیزه جویی مانند آمریکا و این پیام نیز در تمام شعارها و گفته های مردم معلوم است.