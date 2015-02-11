پیشروی ارتش عراق در جنوب غرب کرکوک/سه روستا پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، ارتش عراق توانست سه روستا را در منطقه الریاض واقع در جنوب غرب کرکوک در عراق از وجود داعش پاکسازی کند.

از سوی دیگر پایگاه العهد با انتشار خبری اعلام کرد که به دنبال وقوع یک انفجار انتحاری در نزدیکی یکی از تاسیسات نفتی در جنوب تکریت 30 نفر کشته و زخمی شدند.

از سوی دیگر منابع عراقی از تلاش ناکام تروریستهای داعش برای نفوذ به منطقه البوغانم در شرق الرمادی خبر دادند.

همچنین بر اثر انفجار تروریستی که صبح امروز در بغداد رخ داد هفت نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند.