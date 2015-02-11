فیلم «محمد رسول الله» فضای جشنواره را عطر آگین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضاداد، دبیر سی‌وسومین جشنواره فیلم فجر ضمن خیر مقدم‌ به حاضرین در مراسم اختتامیه سی و سومین جشنواره فیلم فجر گفت: در سی‌وششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خوشحالیم که میزبان شما هستیم و مفتخریم که جشنواره امسال با نام نامی حضرت محمد(ص) آغاز شد. این جشنواره فردا پنجشنبه 23 بهمن ماه با نمایش فیلم «محمد رسول‌الله» برای جامعه منتقدین به پایان می رسد.

وی ادامه داد: امیدوارم سالی پر از برکت برای سینمای ایران در پیش رو داشته باشیم. من به همراه دوستان و یارانم در برگزاری این جشنواره تلاش کردیم و وظیفه خود دانستیم همه ناملایمات را به جان خود بخریم تا آرامش بر سینما حاکم باشد.

رضاداد در ادامه تصریح کرد: خدا را سپاس می گویم که این جشنواره باشکوه برگزار شد، شکوهی نه در قامت عظمت سینمای ایران، بلکه در شکل یک جشنواره حرفه ای برگزار شد.

دبیر سی‌وسومین جشنواره بین المللی فیلم فجر بیان کرد: در جشنواره سی‌وسوم، تلاش ما و مسئولین بر مبانای برقراری همدلی با سینماگران و مخاطبان سینمای ایران بود، سینمایی که در حال تحول و بلوغ است.

وی ادامه داد: سپاسگزارم از همه فیلمسازانی که در این دوره از جشنواره حضور داشتند و همچنین تشکر ویژه دارم از مجید مجیدی که با فیلم «محمد رسول‌الله» فضای جشنواره را با نام پیامبر اعظم(ص) عطرآگین کرد.

رضاداد در پایان خاطر نشان کرد: ادامه این راه، پدیده‌ای جز همدلی سینماگران را در بر ندارد.