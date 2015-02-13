برق ۱۰ روستای لرستان از طریق انرژی خورشیدی تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بحرینی شامگاه پنج شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران لرستان اظهار داشت: کار برق رسانی به ۱۰ روستای لرستان با استفاده از انرژی خورشیدی صورت گرفته است.

وی با تاکید بر ضرورت انجام اقدامات لازم برای مقابله با بحران در مواقع رخ دادن حوادث در استان عنوان کرد: هم اکنون شرکت توزیع برق لرستان دارای یک انبار بحران بوده که همه تجهیزات لازم برای تامین برق در مواقع بحران را به مدت ۴۸ ساعت در سطح استان دارد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه برای جلوگیری از بحران در هنگام حوادث ما تا کنون توانسته ایم برق ۱۰ روستای استان را از طریق انرژی خورشیدی تامین کنیم ادامه داد: همچنین خیابان انقلاب در مرکز استان لرستان با اقدامات صورت گرفته با استفاده از انرژی خورشیدی تامین برق شده است.

بحرینی با بیان اینکه پارکینگ شرکت برق استان نیز از طریق انرژی خورشیدی تامین برق شده است عنوان کرد: همچنین ساختمان ستادی این شرکت نیز با استفاده از انرژی خورشیدی تامین برق شده است.

وی با اشاره به تاثیر ریزگردهای عربی بر روی شبکه برق استان طی روزهای گذشته ادامه داد: متاسفانه ورود این ریزگردها موجب قطع خط ۶۳ کیلو ولت ایلام، خوزستان و لرستان شد و در ادامه موجب قطع برق دو منطقه تنگه فنی و همچنین افرینه شهرستان پلدختر در استان شد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه این گرد و غبار و ریزگردها روی تاسیاست برقی استان نشسته است گفت: با بارش باران این گرد و غبار تبدیل به گل شده و عایقی تاسیسات برقی را از بین برده بود.