به گزارش خبرنگار مهر کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان ولایت مجلس در حاشیه مراسم ترحیم والده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت حزب رهروان ولایت اظهار داشت: کسانی که در این ارتباط کار می کنند در حال تدوین اساسنامه این حزب هستند.

وی افزود: هنوز درخواست مجوز به وزارت کشور ندادیم و تلاشمان این است که این حزب به انتخابات آتی مجلس برسد.

جلالی در پاسخ به سوالی درخصوص رابطه علی لاریجانی رئیس مجلس با این حزب تاکید کرد: هنوز رابطه ایشان با حزب مشخص نیست اما در هر حال ایشان حمایت های خود را از تاسیس این حزب خواهند داشت، ولی اینکه آیا آقای لاریجانی به صورت مشخص حضور داشته باشد یا نداشته باشد هنوز معلوم نیست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا لاریجانی با تاسیس حزب رهروان ولایت موافق است یا خیر و یا در این خصوص با ایشان جلساتی برگزار کردید یا نه گفت: ما مرتب درخصوص حزب با آقای لاریجانی جلسه می گذاریم و ایشان با تاسیس حزب از سوی ما موافق است.