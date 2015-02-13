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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۷:۰۸

فریدون در جمع خبرنگاران؛

ادعای کمک ۵ میلیاردی فرار رو به جلو است/بی‌جا گفته‌اند

ادعای کمک ۵ میلیاردی فرار رو به جلو است/بی‌جا گفته‌اند

​دستیار ویژه رئیس‌جمهور در واکنش به خبر کمک پنج میلیاردی بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی روحانی، گفت: این صحبت‌ها فرار به جلوی دوستانی است که از این پول‌های مفت گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فریدون، دستیار ویژه رئیس‌جمهور امروز ظهر در حاشیه مراسم ختم والده احمدی‌نژاد با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که چرا شما واکنشی نسبت به سخنان یکی از نمایندگان مجلس که اعلام کرده «در زمان انتخابات، بابک زنجانی پنج میلیارد تومان به ستاد انتخاباتی روحانی کمک کرده است؟»، گفت: این صحبت‌ها فرار به جلوی دوستانی است که از این پول‌های مفت گرفتند تا امروز برخی کثافت کاری های خود را جبران کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا موضوع احضار شما برای پاسخگویی به این مساله صحیح است یا خیر؟ اظهار داشت: این موضوع صحت ندارد و هر کسی که گفته، بی‌جا کرده است.

کد مطلب 2494586

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