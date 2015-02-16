تولید۵۴ هزار تن گوشت مرغ تا پایان سال جاری در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی، ظهر دوشنبه در ستاد تنظیم بازار استان مرکزی، با بیان اینکه ۶۰ درصد گوشت مرغ تولیدی استان مصرف داخلی بوده و مابقی به استان های همجوار صادر می شود، گفت: هشت درصد کل صادرات گوشت مرغ کشور در استان مرکزی تامین می شود.

وی با اشاره به اینکه روزانه ۱۵۰ تا ۲۲۰ تن گوشت مرغ در استان مرکزی تولید می شود، افزود: این میزان گوشت مرغ در هشت کشتارگاه طیور استان تولید می شود.

رییس جهاد کشاورزی استان مرکزی به علت افزایش قیمت گوشت مرغ در روزهای گذشته اشاره کرد و افزود: ابتدای سال جاری مرغداران، جوجه یک روزه را به قیمت هر قطعه ۱۰ هزار ریال تهیه می کردند.

بابایی ادامه داد: طی ماه جاری قیمت هر قطعه جوجه به ۱۹ هزار ریال رسیده است و سود نداشتن نرخ مصوب فعلی برای مرغدار شده است.

وی با بیان اینکه اکنون هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم ۷۲ هزار و ۶۰۰ ریال به مصرف کنندگان استان عرضه می شود، اظهار کرد: این مبلغ نسبت به استان های همجوار دو هزار ریال ارزانتر است.

رییس جهاد کشاورزی استان مرکزی افزایش قیمت سویا و ذرت را از دیگر عوامل بالا رفتن قیمت مرغ گرم در بازار مصرف طی ماه جاری عنوان کرد و گفت: برای برقراری تعادل در بازار ۸۵ تن مرغ منجمد در بازار عرضه می شود.

بابایی ادامه داد: این میزان به قیمت هر کیلوگرم ۵۸ هزار ریال تا ششصت هزار و ۵۰۰ ریال در ۲۵۰ واحد فروش مرغ و ۳۰ فروشگاه زنجیره ای استان مرکزی توزیع می شود.

وی با اشاره به تنظیم بازار میوه نوروزی و عرضه میوه از ۲۵ اسفند ماه سال جاری، افزود: هزار تن پرتقال و ۵۰۰ تن سیب در سرد خانه های خمین، ساوه و قم برای تنظیم بازار نوروزی استان ذخیره سازی شده است.