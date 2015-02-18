۱۲۰هزار قطعه جوجه ریزی برای تامین مرغ نوروز در خمین انجام شد

مسعود بهروزی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از این میزان جوجه ریزی ۲۴۵تن گوشت مرغ تولید وروانه بازار مصرف داخل شهرستان و خارج از شهرستان می شود.

وی با بیان اینکه جوجه ریزی در هفت واحد مرغداری گوشتی فعال این شهرستان در بهمن ماه انجام شده، تصریح کرد: برای تامین مرغ ایام نوروز تدابیر لازم اندیشیده شده و هیچ مشکل کمبود گوشت مرغ تا پایان نوروز در شهرستان وجود ندارد.

وی ادامه داد: ۵۰درصد از تولید در شهرستان مصرف می شود ومابقی به استانهای لرستان، تهران و قم و شهرستانهای آشتیان و تفرش ارسال می شود.

بهروزی با بیان اینکه مصرف روزانه گوشت سفید مرغ در این شهرستان شش تن است، بیان کرد: شرکت پشتیبانی با توجه به نوسان قیمت مرغ و حمایت از تولید کنندگان با خرید تضمینی و ذخیره سازی گوشت سفید مرغ در فصولی که تقاضا کمتر بوده در صورت نیاز بازار مرغ منجمد را وارد چرخه و بازار مصرف می کند.

وی یادآورشد: این شهرستان با دارا بودن ۱۲۴واحد مرغداری، در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ به ترتیب رتبه دوم و سوم استان را دارد و سهم شهرستان در تولید این دو محصول به ترتیب ۱۶درصد و شش درصد است.