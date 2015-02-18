تغییر مدیریت بیمه زنان سرپرست خانوار/تامین اجتماعی مسئولیتی ندارد

محمد حسن زدا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اقدامات مربوط به پوشش بیمه ای زنان سرپرست خانوار تاکنون از سوی سازمان تامین اجتماعی انجام می شد اما مدتی قبل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کردیم که تکفل بیمه زنان سرپرست خانوار به صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذار شود که وزیر نیز پذیرفت.

وی گفت: از این پس زنان سرپرست خانوار باید برای بیمه خود به این صندوق مراجعه کنند و مسئولان صندوق بیمه روستاییان در حال انجام اقدامات لازم در این خصوص هستند بنابراین سازمان تامین اجتماعی دیگر وظیفه و مسئولیتی در این مورد ندارد.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در مورد بیمه زنان خانه دار نیز تاکید کرد: زنانی که قصد دارند در قالب بیمه مشاغل آزاد و یا بیمه اختیاری تحت پوشش قرار گیرند می توانند با مراجعه به شعب تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

به گفته زدا، اما زنان سرپرست خانوار که می خواهند از طرح دولت استفاده کنند باید به صندوق بیمه روستاییان مراجعه کنند و در این صورت از تسهیلات در پرداخت حق بیمه برخوردار می شوند.

وی همچنین در مورد بیمه بودجه سال آینده معاونت فنی و درآمد نیز گفت: برای پوشش بیمه های مختلف مانند اختیاری ، اجباری ، توافقی و ... در سال ۹۴ حداقل ۲۰ درصد افزایش اعتبارات خواهیم داشت.

زدا تاکید کرد: در سال آینده طرح ها و برنامه های امسال را ادامه داده و اجرایی خواهیم کرد.