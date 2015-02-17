«پائیز» دو اجرایی شد/ «مترسک خودت باش!» در سینما تئاتر کانون

به گزارش خبرگزاری مهر، جدید ترین اثر نادر برهانی مرند که از روز یکشنبه 19 بهمن در تماشاخانه ایرانشهر با استقبال مخاطبان روی صحنه رفته است، در هفته دوم اجرا نیز دو اجرایی شد.

این نمایش که هر روز به جز شنبه ها ساعت 19:30 در سالن استاد ناظر زاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر در حال اجراست، پنجشنبه 30 بهمن و جمعه 1 اسفند اجرای فوق العاده ساعت 21:30 هم خواهد داشت. همچنین این نمایش روزهای یکشنبه تا چهارشنبه هر هفته با تخفیف 40 درصد میزبان دانشجویان خواهد بود.

نادر برهانی مرند، نویسنده و کارگردان اثر در رابطه با نمایش می گوید: «پاییز» قصه جدایی دو برادر را روایت می کند که هر کدام اندیشه خود را دارند. یکی اهل جبهه است و جامانده دوکوهه و اما دیگری نگاهی متفاوت دارد. با این همه هر دو برادر تنها و دل شکسته و زخم خورده‌اند. این دو با تمام اختلاف و آرمان های متفاوت برادرند و خزان یکی پرپر شدن دیگریست، آنها جزیره های دورافتاده ای نیستند که بدون کمک هم بتوانند به هستی شان ادامه دهند و نیاز به یاری یکدیگر نداشته باشند. مخصوصا هنگامی که پای آبروی خانه و ناموس در میان باشد. در «پاییز»، جنگ، بهانه ایی می شود تا زندگی خانواده ای در دهه هشتاد بررسى شود.

«پائیز» در بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر (سال 81) موفق به دریافت جایزه بهترین کارگردانی، بهترین متن و بهترین بازیگری مرد برای امیر جعفری شده است.

امیر جعفری، ناهید مسلمی، احمد کاوری، ستاره پسیانی و بهرام افشاری بازیگران این نمایش 80 دقیقه ای هستند.

اجرای نمایش «مترسک خودت باش!» در سینما تئاتر کانون

نمایش عروسکی زنده «مترسک خودت باش!» به کارگردانی و نویسندگی امیر مشهدی عباس در سینما تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال اجرا است.

این نمایش داستانِ «گلی» دختر بچه کوچکی را روایت می‌کند که به دلیل دیدن خواب‌های ترسناک از تنها خوابیدن می‌ترسد!

در ادامه نمایش، دختربچه با راهنمایی پدر و گوش دادن به قصه‌های او، تصمیم می‌گیرد برای خود مترسکی بسازد که از او در مقابل خواب‌های ترسناکش محافظت کند و خواب‌های او را بترساند و...

نمایش عروسکی «مترسک خودت باش!» با هنرمندی بهناز مهدی‌خواه و حمیدرضا حسینعلی برای کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود.

آزاده فرهنگیان به عنوان شاعر، آرش سلگی به عنوان آهنگ‌ساز، امیر مشهدی عباس به عنوان طراح صحنه و بهناز مهدی‌خواه به عنوان طراح و ساخت عروسک، با این نمایش همکاری دارند. نمایش ‌«مترسک خودت باش!» که کار گروه «هفت، پنج، یک» است روز سه‌شنبه 28 بهمن ساعت 19 ویژه هنرمندان روی صحنه می‌رود.

این نمایش صبح‌ها با هماهنگی قبلی ویژه مدارس و مهدهای کودک و بعد از ظهرها برای عموم در ساعت 19 اجرا می‌شود. سینما تئاتر کانون در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا سابق)، نبش کوچه چهارم واقع شده است.