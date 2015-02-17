مردم خراسان شمالی اسیر شایعات در مورد مؤسسه میزان نشوند

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جو روانی ناشی از شایعات بی اساس و ازدحام مشتریان در شعب این موسسه طی هفته های اخیر گفت: از بانک مرکزی انتظار می رفت که در مشکلات ایجاد شده برای موسسه میزان که در حال دریافت مجوز از بانک مرکزی است، این مؤسسه را یاری می کرد.

وی با بیان این که بانک مرکزی در مواجهه با موسسات و بانکها بایستی نقش پدرانه داشته باشد، افزود: مشکل موسسه میزان زمانی ایجاد شده که در اثر شایعات بی اساس در یکی از شهرها، مردم به شعب این موسسه به یک باره مراجعه و در خواست وجوه خود را داشتند، در حالیکه موسسه میزان منابع مردمی را مثل سایر بانکها در اختیار سرمایه گذاران و کار آفرینان و بخش های صنعت، کشاورزی و ساختمان قرار داده است.

نماینده مردم بجنورد، جاجرم، مانه و سلمقان افزود: بانک مرکزی می تواند با توجه به نیازهای مالی شب عید مشتریان و نیز سرمایه های موسسه میزان، به این موسسه وام داده تا این موسسه به نیازهای مردم بهتر پاسخ دهد.

وی با اشاره به سرمایه های این موسسه و ضرورت ایجاد آرامش در این نهاد بانکی گفت: بانک مرکزی چنانچه به این موضوع ورود پیدا کند و نقدینگی مورد نیاز این موسسه را تامین کند، این موسسه با آرامش می تواند دارایی های خود را به ریال تبدیل و وام بانک مرکزی را باز پرداخت کند از این رو تاکید می کنم که بانک مرکزی در اینگونه موارد باید نقش پدرانه خود را ایفا کند.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در مجلس گفت : البته از مشتریان این موسسه که نیازی به پول خود ندارند انتظار می رود با توجه به سابقه این موسسه اسیر شایعات نشده و اجازه بدهند موسسه میزان با عبور از مشکلات، توان پاسخگویی مطلوب به نیازهای مالی مردم را داشته باشد.

ثروتی با تاکید بر برخورد قاطع با شایعه سازان بانکی تصریح کرد: در این ماجرا و مباحثی که برای چند شرکت باسابقه دیگر پیش آمد شاهد بودیم که عده ای موج سواری کردند در حالیکه مسئولان استانی به موقع می توانستند جلوی این موج سواری را با اقدامات لازم بگیرند.

وی با اشاره به تبعات اجتماعی ناشی از ایجاد موج های مخرب اقتصادی افزود: به دلیل جذب نقدینگی در برخی بخش های اقتصادی، بعضی از بانکها علاقمندند که موجی ایجاد شود تا پول مردم دوباره به بانکهای دولتی برگردد.

وی بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی در راستای تحقق سیاستهای اصل ۴۴ تصریح کرد: بانکهای دولتی با بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری همواره رقابت دارند و متاسفانه این رقابت گاهی در جامعه چالش ایجاد می کند و آرامش را از مردم می گیرد.

این نماینده مجلس افزود: معتقدم برای ایجاد آرامش در نظام بانکی و سپرده گذاران، بانک مرکزی نقش اساسی دارد و باید به موقع به ایفای نقش خود بپردازد.

وی همچنین خواستار تسریع در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و نیز صندوق های قرض الحسنه شد و گفت: برای ایجاد اطمینان خاطر مردم باید همه موسساتی که کار بانکی می کنند تحت نظارت باشند و اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد دستگاه متولی باید پاسخگوی مردم باشد، زیرا دولت مسئول فعالیت های بخش خصوصی و دولتی است.

ثروتی با بیان این که بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری شتاب کند، ادامه داد: اگر دستگاه متولی وظیفه خود را به درستی انجام دهد ما شاهد ایجاد آرامش در میان مردم خواهیم بود اما اگر دولت در این زمینه موفق عمل نکند ما همواره شاهد تلاطم هایی در جامعه خواهیم بود.

وی در ادامه با بیان این که فعالیت های بانکی در بستر آرام شکل می گیرد، تصریح کرد: زمانی که شایعات ساخته می شود، جو روانی باعث هجوم یکباره مردم می شود و همه آنها پول خود را طلب می کنند، اما معلوم است که هیچ بانکی نمی تواند به یکباره پاسخگوی کل مشتریان خود باشد، موسسه میزان هم برای فعالیتهای خود نیاز به آرامش دارد که مسئولان و مشتریان می توانند این آرامش را به میزان هدیه دهند.