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۲۹ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۱۱

همزمان با نیمه اسفند/

۱۱۰۰ پایگاه جشن نیکوکاری در خراسان شمالی مستقر می شود

۱۱۰۰ پایگاه جشن نیکوکاری در خراسان شمالی مستقر می شود

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت: همزمان با روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم اسفند ماه هزار و ۱۰۰ پایگاه جشن نیکوکاری در این استان برپا می شود.

امان الله حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جشن نیکوکاری در روزهای پایانی سال و آستانه عید نوروز، اظهار داشت: امسال نیز در روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم اسفند ماه جشن نیکوکاری همزمان با سراسر کشور در خراسان شمالی نیز برگزار می شود.

وی اضافه کرد: برای برگزاری این برنامه هزار و ۱۰۰ پایگاه در سراسر استان در نظر گرفته شده که شامل پایگاه های ثابت و سیار جمع آوری مشارکت ها و کمک های مردمی است.

به گفته حسین پور از این تعداد ۹۷۳ پایگاه ثابت هستند که ۸۰۰ مورد آن در مدارس، ۱۰۶ پایگاه در روستاها و ۶۷ مورد در مساجد برپا می شوند.

حسین پور اضافه کرد: از مجموع پایگاه های در نظر گرفته شده برای جشن نیکوکاری در خراسان شمالی ۱۲۷ پایگاه نیز ثابت هستند که از این تعداد ۵۲ پایگاه در سطح میدان‌ها و ۱۳ پایگاه به‌صورت سیار فعالیت خواهند کرد.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود مردم خراسان شمالی در جشن نیکوکاری امسال بیش از پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به نیازمندان کمک کنند.

حسین پور یادآور شد: در جشن نیکوکاری پارسال نیز با وجود این که پیش بینی انجام شده برای میزان مشارکت های مردمی چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بود مردم استان بیش از هفت میلیارد و ۱۱۴ میلیون ریال در این جشن مشکارکت کردند.

کد مطلب 2500056

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