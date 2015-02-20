داعش زاییده آمریکاست/ غرب در زمینه حقوق بشر فقط شعار می دهد

احمد شوهانی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر با اشاره به سکوت رسانه ای امریکا درباره مرگ سه دانشجوی مسلمان در این کشور گفت: شما کافی است نگاهی گذرا و اجمالی به نحوه برخورد امریکاییان و دولتمردان این کشور نسبت به اقلیت ها و مهاجران بیندازید تا اوج بی عدالتی و رفتارهای تحقیر آمیز را مشاهده کنید.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: نمونه اخیر این گونه رفتارها را می توان در قتل سه دانشجوی مسلمان در این کشور مشاهده کرد که مسئولان ارشد امریکا با فاصله چند روز از حادثه و زمانی که این مسئله در فضای مجازی همه گیر شد، به آن ورود و درباره آن اظهارنظر یا اظهار تاسف کردند.

شوهانی با بیان این مطلب که شعار حقوق بشر امریکا گوش جهان را کر کرده است، ادامه داد: با این حال ما نمی توانیم آن چه به عنوان حقوق بشر یاد می شود را در خود این کشور ببینیم.

وی با اشاره به اینکه سکوت امریکا ریشه در تفکر این کشور نسبت به اقلیت ها و مردم غیر امریکایی دارد، اضافه کرد: این سکوت نشانه تفکر سیاسی امریکاست، یعنی از بی تفاوتی دیگر انسان ها برای دولتمردان این کشور ناشی می شود.

نماینده مردم ایلام همچنین درباره سکوت رسانه های این کشور نیز گفت: برخی با اشاره به سکوت رسانه ای در امریکا درباره عدم حقوق بشر از این مسئله انتقاد می کنند، اما واقعیت این است که باید پرسیده شود این رسانه ها دست چه کسانی یا گروه هایی هستند؟

شوهانی با اشاره به موج اسلام هراسی در امریکا که از سوی رسانه های آن کشور شکل گرفته است، ادامه داد: برای ما و بسیاری از کشورها مسجل شده است که داعش زاییده امریکاست و با هدف پیگیری سیاست های امریکا در منطقه و ایجاد اسلام هراسی شکل گرفته است.

وی افزود: رسانه های امریکایی به جای پرداختن به قتل مظلومانه سه دانشجوی مسلمان در این کشور دائم به دنبال انتشار صحنه هایی از اقدامات داعش هستند تا آن را به مسلمانان نسبت دهند و از این طریق چهره اسلام را خراب کنند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی در خاتمه گفت: رسانه های امریکا همراه با سیاست های این کشور و برای توجیه عملکرد دولتمردان آن طراحی و فعالیت می کنند و لذا نمی توان انتظار روشنگری از آن ها داشت، این وظیفه رسانه های مستقل است که باید در این سکوت صدایشان را بلند کنند.

گفتنی است مردی سفیدپوست که سابقه ابراز تنفر از ادیان را هم داشته، روز سه‌شنبه هفته گذشته به خانه همسایگان جوان مسلمان خود رفت و با گلوله‌ای در سر، آنها را کشت، این حادثه تیراندازی به سه جوان مسلمان در چپل‌هیل در ایالت کارولینای شمالی که ابتدا با سکوت رسانه‌های غربی روبرو شد، در رسانه‌های کاربرمحور نمودی دیگر داشت و به بهانه‌ای برای انتقاد مردم از نحوه جهت‌دار پوشش اخبار در این کشور بدل شده است.



رسانه‌های غربی ابتدا سکوت کردند ولی با باز شدن پای ماجرا به فضای مجازی، سکوت را شکستند و اخبار مربوط به این حادثه را پوشش دادند، اما تلاش کردند تا این تیراندازی را به دور از انگیزه‌های فرقه‌ای و مذهبی جلوه دهند و این واقعه را تنها به صورت دعوا میان دو همسایه بر سر "جای پارک" جلوه دادند!