«بانکداری بدون ربا، از نظریه تا تجربه»

به گزارش خبرنگار مهر، فلسفه بانکهای اسلامی، همسو شدن با احکام دین مبین اسلام است و روند رو به گسترش و شتابان بانکهای اسلامی، از موفقیت و کارآیی بانکداری اسلامی حکایت دارد و کارآمد نمودن بیشتر بانکهای اسلامی می تواند موقعیت فعلی آنها را ارتقا بخشد و حداقل هم طراز بانکهای دیگر قرار دهد.

دنیای امروز، دنیای رقابت اقتصادی به منظور تسخیر بازارها و جلب مشتریان است و اگر بانکهای اسلامی، خواهان رقابت با بانکهای رایجند، لازم است که با به کارگیری روشها و سیاستهایی مناسب، مشتریان خود را اقناع کنند تا منابع در اختیار خود را در این بانکها قرار دهند و از بسترهای سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و خدمات متنوع بانکی استفاده نمایند و بانک نیز در این پروسه به هدفهای خود دست یابد.

اکنون که از اجرای عملی بانکداری بدون ربا در ایران حدود سه دهه می گذرد لازم است پشتوانه نظری و همچنین مشکلات اجرایی آن مورد تحلیل، بررسی و دقت نظر قرار گیرد. در این کتاب تا حد امکان دستآورده و ادبیات علمی محققان اقتصاد اسلامی در این زمینه مطرح و متناسب با بضاعت علمی، نقد و بررسی و راهکارهایی جهت حل مشکلات و چالش های موجود ارائه شده است.

در اثر حاضر جایگاه، اهداف، وظایف، ماهیت و کارکردها، مالکیت و مدیریت بانک در نظام اقتصادی اسلام بررسی می شود و ضمن تبیین کیفیت تجهیز و تخصیص منابع در برخی از بانک های بدون ربا و با عنایت به چالش ها و مشکلات اجرایی، الگوی عملیاتی جدیدی ارائه می گردد. بانک مرکزی و سیاستهای پولی آن، شاخصهای نظارتی برای کنترل اسلامی بودن عملکردها و کارکردهای بانک های اسلامی از دیگر مباحثی است که در کتاب حاضر به آن پرداخته می شود.

بانک در نظام سرمایه داری(پیدایش، تطور و تکامل)، جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام، اهداف، وظایف و کارکردهای بانک در نظام اقتصادی اسلام، ماهیت بانک در نظام اقتصادی اسلام، مالکیت و مدیریت بانک در نظام اقتصادی اسلام، ساختار بانکهای بدون ربا، بانک مرکزی و سیاست پولی در نظام اقتصادی اسلام، چالشهای بانکداری بدون ربا، و شاخصهای نظارتی(کنترل اسلامی بودن عملکردها و فرآیندها)، فصول نه گانه این کتاب را تشکیل می دهند.

تاریخ پیدایش بانک، نقش اقتصادی بانک ها، پیشینه بانکداری اسلامی، رشد بانکداری اسلامی، تاریخچه پیدایش بانکداری در ایران، جایگاه بانک در نظام اقتصادی سرمایه داری، جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام، ضرورت بانک در اقتصاد اسلامی، شباهت ها و تفاوت های بانک های اسلامی و ربوی، هدف های بانک در نظام اقتصادی اسلام، وظایف بانک در نظام اقتصادی اسلام، ماهیت بانکداری رایج(ربوی)، ماهیت بانکداری اسلامی، مالکیت بانک در اقتصاد اسلامی، نگاه مصوبات و قوانین به مالکیت و مدیریت بانکها، مشکلات پیش روی بانکداری، مدل مطلوب مالکیت بانکها در اقتصاد اسلامی، نگاهی اجمالی به ساختارهای بانکداری بدون ربا، مشکلات و نارسایی های بانکداری بدون ربای ایران، ساختار پیشنهادی بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی در بانکداری رایج، ابزارهای سیاستهای پولی رایج، استقلال بانک مرکزی، برسی ذخایر سپرده های بانکی در نظام اقتصاد اسلام، مشکل بانکداری اسلامی، مشکلات مربوط به بانکداری اسلامی، نظارت بر بانکها، شاخصهای ارزیابی نظام بانکداری اسلامی، و پیشنهادها و راهکارها، ازجمله مباحث و موضوعاتی است که نویسنده در این کتاب به آنها پرداخته است.

کتاب «بانکداری بدون ربا، از نظریه تا تجربه نوشته دکتر محمدنقی نظر پور و دکتر سیدعباس موسویان برای نوبت اول امسال در ۴۳۶ صفحه از سوی انتشارات دانشگاه مفید قم منتشر شده است.