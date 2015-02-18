زمان برگزاری جشنواره موسیقی تغییر کند/ حکایت جیب خالی مردم

وحید تاج در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کنسرت موفقیت آمیز گروه نغمه صبا در بخش نسلی دیگر سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، عنوان کرد: اجرای شب گذشته ما در فرهنگسرای ارسباران اجرای بسیار خوبی بود تا جایی که فکر نمی کردم این کنسرت تا این حد با استقبال مخاطبان مواجه شود.

وی با اشاره به انگیزه های حضور خود در بخش نسلی دیگر جشنواره موسیقی فجر بیان کرد: من طی ماه های گذشته کنسرت های بسیار متعددی را در تهران و شهرستان ها و همچنین کشورهای خارجی برگزار کردم اما اینکه چرا تصمیم گرفتم امسال در بخش نسلی دیگر جشنواره حضور داشته باشم به خاطر این بود که این بخش یکی از جدی ترین بخش های جشنواره را تشکیل می دهد و به نظر من تنها جایی است که به معنا و مفهوم واقعی کلمه، موسیقی حرفه ای و جدی در آن اجرا می شود.

این خواننده موسیقی ایرانی با انتقاد از شرایط این سال های کیفیت موسیقی ایرانی، توضیح داد: متاسفانه مدت هاست که ساز و آواز هم از طرف دوستان هنرمند و هم از سوی رسانه هایی چون رادیو و تلویزیون که متولی بخش اعظمی از فرهنگ و هنر این سرزمین هستند، جدی گرفته نمی شود و این ژانر موسیقایی به قدری کمرنگ شده که حضورش نادیده گرفته می شود و شما می بینید که هم هنرمندان و هم مردم از شنیدن ساز و آواز ایرانی در رسانه ملی بی بهره هستند.

تاج تصریح کرد: واقعیت این بود که بخش نسلی دیگر یکی از معدود بخش های جدی جشنواره موسیقی فجر است که می تواند جایگاه خوبی برای ارائه یک کار جدی در عرصه ساز و آواز ایرانی باشد، ضمن اینکه این بخش تنها بخشی است که به نظر من مجریان و برگزارکنندگان آن به بهترین شکل فعالیت های خود را انجام می دهند به همین جهت این دو عامل باعث شد که من برای حضور در جشنواره موسیقی فجر امسال انگیزه ای داشته باشم چرا که این بخش همان طور که به آن اشاره کردم تنها بخشی است که می توان عامه پسند به ماجرا نگاه نکرد و در یک شرایط فنی به ارائه اثر مشغول شد.

خواننده برگزیده دوره های پیشین جشنواره موسیقی جوان با اشاره به برگزاری جشنواره موسیقی فجر، گفت: واقعیت این است که من اصلا در کوران و کم و کیف جشنواره نیستم و نمی دانم که در بخش های دیگر چه خبر است، اما انتقادی که می توانم در این راستا به دوستان و همکارانم در ستاد جشنواره داشته باشم این است که زمانی که برای برگزاری این رویداد مهم موسیقایی در نظر گرفته شده به هیچ عنوان زمان درست و مناسبی نیست چرا که در روزهای پایانی سال، چه بخواهیم، چه نخواهیم، مردم درگیر ماجراهای شب عید و جیب های خالی هستند که به خودی خود همین دو موضوع انگیزه های چندانی برای عامه مردم در جهت حضور در جشنواره به وجود نمی آورد.

تاج بیان کرد: کاری به شلوغی بخش پاپ جشنواره ندارم که این موضوع باید در وقتی دیگر آسیب شناسی جدی روی آن انجام گیرد اما بر اساس آنچه که من به آن اشاره کردم، شما می بینید که غیر از مواردی معدود، اکثر تالارهای میزبان جشنواره در بخش های دیگر خالی هستند؛ چرا که مردم نه بودجه ای برای حضور در این تالارها دارند و نه انگیزه ای دارند که بخواهند بیایند و به موسیقی هایی که در جشنواره فجر ارائه می شود، گوش کنند.

وی در پایان صحبت هایش پیشنهاد کرد: به مسئولان جشنواره موسیقی فجر و همچنین دفتر موسیقی ارشاد پیشنهاد می کنم که ضمن بازنگری در تاریخ برگزاری جشنواره طوری برنامه ریزی کنند که آنچه به صورت یک بسته کاملا فشرده در جشنواره موسیقی فجر ارائه می شود در طول سال به شکل یک برنامه فصلی با عناوینی که مسئولان می توانند برای آن پیدا کنند، به مخاطب انتقال یابند. همچنین نسبت به سبک کردن بار جشنواره، کنسرت های پشت سر هم و سالن های خالی هم باید اقدام جدی انجام گیرد.