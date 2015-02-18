به گزارش خبرگزاری مهر، لبنان، آذربایجان، فلسطین، سوریه، مصر، الجزایر و عراق كشورهای راه یافته به بخش فیلمسازان مسلمان هستند.

داوری این بخش توسط بهنام بهادری، سید محمد حسینی و كامیل كوچ (فیلمساز و مدیر هنری جشنواره بین المللی فیلم بسفر از كشور تركیه) انجام شده است.

این فیلم ها قرار است در تاریخ 6 و 7 اسفند در سانس های مختلف در سینما شهر هفتم پردیس سینمایی آزادی تهران به نمایش در آید.

جشنواره فیلم رویش فراخوان خود را از طریق منتشر كردن در فستیوال ها و جشنواره های بین المللی و تبلیغ كردن در سایت های مرتبط بین المللی در اختیار هنرمندان سایر كشورها قرار داد.

در این جشنواره آثاری كه با محوریت آموزه ها و مباحث دینی و آثاری كه مضامین و رویكردشان براساس تعاریف رهبری از سینما و آثار دینی است به نمایش در می آید.

نهمین جشنواره فیلم كوتاه دینی رویش در سه بخش ملی، جوانه های رویش و خارج از مسابقه از 5 تا 7 اسفند ماه در پردیس سینمایی آزادی تهران برگزار می شود و 8 اسفند ماه مراسم اختتامیه خود در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می كند.