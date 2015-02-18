به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود شفیعی ضمن اشاره به اهمیت این همایش سراسری، افزود: برگزاری این کنگره به صورت سالیانه است که روز 11 اسفند امسال هجدهمین سال برگزاری آن است و با هدف بررسی و تعیین نقش دولت در تحکیم ارتباط صنعت و دانشگاه، همچنین دستیابی به سازو کارهای لازم و تعیین استراتژی های مناسب برای تحقق این امر مهم در دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: برای برگزاری این کنگره از خبرگان بخش های تولیدی، اساتید دانشگاه، صاحب نظران موسسات آموزشی و پژوهشی، مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی، مدیران دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها، موسسات پژوهشی، مدیران واحدهای تحقیق و توسعه صنایع دعوت شده تا با ثبت نام در کمیته های تخصصی با انتقال تجربیات در برگزاری هرچه بهتر این کنگره و دستیابی به راهکارهای مناسب سهیم شوند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای با بیان اینکه این کنگره از سوی جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه برگزار می شود، تصریح کرد: کنگره با همکاری و مشارکت برخی از وزارتخانه‌ها از جمله: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نفت، وزارت کشور وهمچنین نهادهایی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران کشور، شرکت ها و سازمان های صنعتی و بسیاری از نهاد های دیگر برگزار می شود.

وی با اشاره به محورهای هجدهمین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت گفت: این محورها شامل، ارتباط صنعت و دانشگاه در تحقق اقتصاد مقاومتی، جایگاه ارتباط دانشگاه و صنعت در برنامه توسعه ششم، نقش نهادهای واسطه‌ای در ارتباط موثر دانشگاه و صنعت، روش‌های بهینه‌سازی ارتباط آموزش‌های مهارتی در صنعت، تدوین سیاست‌ها و راهکارهای کارآفرینی و تجاری‌سازی دانش و ثروت آفرینی و همچنین نقش دانشگاه های مهارتی در ایجاد اشتغال وجایگاه ارتباط آموزش و صنعت در برنامه درسی دانشگاه ها است.

شفیعی با بیان اینکه نتایج مباحث در نشست ها و مقالات برگزیده این کنگره در نشریه های «نوآوری و ارزش آفرینی»، «صنعت و دانشگاه» و«صنعت و توسعه فناوری» منتشر خواهد شد، تصریح کرد:در هجدهمین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت ازاساتید رده بالای دانشگاه ها و بسیاری ازمسوولان و مقامات رده بالای کشوری دعوت به عمل آمده است که هر کدام از این شخصیت ها با موضوعات مختلف به ایراد سخنرانی می پردازند.

رییس دانشگاه فنی حرفه ای افزود: در نظر داریم در حاشیه برگزاری هجدهمین كنگره سراسری، نمایشگاهی از دستاوردها، اختراعات و طرح های پژوهشی دانشجویان و استادان دانشگاه فنی و حرفه ای را برگزار كنیم بنابراین روسای مراكز باید با هماهنگی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، تمام تلاش و سعی خود را در جهت ارسال آثار و معرفی هر چه بهتر دانشگاه مهارت محور و كارآفرین فنی و حرفه ای کنند.

گفتی است ، دومین کمیته عالی ارتباط با دانشگاه و صنعت در دانشگاه فنی حرفه ای با ریاست دکتر شفیعی ریاست دانشگاه و با شرکت تعدادی از مدیران ستادی و روسای مراکز تابعه در این زمینه تشکیل کمیته تخصصی و همچنین هماهنگی های لازم برای برگزاری هرچه بهتر این کنگره تشکیل شد.