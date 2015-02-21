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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۰۱

پارساپور به مهر خبر داد:

بارش برف شیفت صبح مدارس برخی شهرستان‌ های کرمانشاه را تعطیل کرد

بارش برف شیفت صبح مدارس برخی شهرستان‌ های کرمانشاه را تعطیل کرد

کرمانشاه- رئیس روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از تعطیل شدن شیفت صبح مدارس برخی از مناطق استان به علت بارش برف خبر داد.

حسین پارسا پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به علت بارش برف  مدارس مقطع ابتدایی شهرستان‌های بیلوار، بخش مرکزی ثلاث باباجانی، بخش کوزران، شاهو، روانسر، سنقر و جوانرود در نوبت صبح تعطیل است.

وی افزود: هم‌چنین مدارس مقطع متوسطه اول و دوم شهرهای شاهو و گواور نیز در نوبت صبح تعطیل و مقاطع متوسطه اول و دوم شهرهای روانسر، بیلوار سنقر، بخش مرکزی ثلاث باباجانی  وجوانرود نیز  با دو ساعت تاخیر آغاز می شود.

رئیس روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در خصوص امکان تعطیلی مدارس در نوبت بعد از ظهر گفت: چنانچه بارش برف و برودت هوا ادامه داشته باشد ممکن است در نوبت بعداز ظهر نیز برخی مدارس تعطیل شود اما تا این لحظه تصمیمی گرفته نشده و اخبار جدید متعاقبا اعلام می‌شود.

کد مطلب 2501675

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