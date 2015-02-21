به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرافراز رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی‌ ایران در سفر روز گذشته خود به قم پس از زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با حضرات آیات مكارم شیرازی، صافی گلپایگانی، جوادی آملی، نوری همدانی و همچنین تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)، رییس جامعه مدرسان حوزه علمیه، مدیرحوزه‌های علمیه و دبیر شورای عالی حوزه دیدار و گفتگو كرد.

همچنین در دیدار سرافراز با رییس جامعه مدرسان حوزه علمیه قم بر تعامل و همكاری حوزه‌های علمیه با سازمان صدا و سیما تاكید شد.

رییس رسانه ملی در این دیدارها ضمن بیان گزارش كاملی از فعالیت‌های این رسانه در سه ماه گذشته، ساماندهی شبكه‌های موجود را از مهم‌ترین اقدامات این مدت دانست و گفت: زمینه‌سازی برای برگزاری پرشورتر اربعین حسینی و برنامه‌ریزی برای برگزاری باشكوه مراسم 22 بهمن از جمله اقدامات رسانه ملی در این ایام بوده است.

وی رسانه اسلامی‌ با رسالت جهانی را شعار دوره جدید رسانه ملی دانست و با اشاره به تاثیر برنامه‌های صدا و سیما بر تحولات منطقه گفت: همگرایی برای مقابله با حركت شیطانی تروریست‌های منطقه نمونه‌ای موفق از كار رسانه ملی و كشورهای دیگر بوده است.

رییس سازمان صدا و سیما، ماموریت اصلی رسانه ملی را ترویج دقیق دین و تقویت معارف دینی و تسری آموزه‌های دینی بر برنامه‌های مختلف رسانه ملی برشمرد و با اشاره به محدودیت بودجه سازمان برای ساخت برنامه فاخر گفت: برخی سریال‌های ارزشمند دینی آماده تولید است كه به دلیل محدودیت بودجه متوقف مانده است.

سرافراز در پایان صحبت هایش با اشاره به ایجاد شبكه‌های مجازی و شبكه‌های اجتماعی اطلاع رسانی تصریح كرد: برای حفظ جایگاه صدا و سیما در سبد رسانه‌ای مردم توجه به بودجه این سازمان ضروری است.