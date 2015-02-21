۶ میلیارد ریال اعتبار برای آسفالت خیابان های شهر لوجلی تخصیص یافت

قربان محمد مویدی در گفتگو با خبرنگار مهر از تخصیص اعتبار شش میلیارد ریالی برای آسفالت خیابانها و معابر شهر لوجلی خبر داد و افزود: اعتبار مزبور از محل سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و شهرداری لوجلی بوده که از این میزان چهار میلیارد ریال برای خرید قیر هزینه خواهد شد.

وی با اشاره به برودت و سردی هوا در شهر لوجلی گفت: امسال ۱۰ هزار متر مربع از معابر شهر لوجلی با ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار از محل جاری شهرداری و تملک دارایی زیر سازی شده است که آسفالت آن از اوایل بهار سال آینده شروع و در یک ماه به پایان خواهد رسید.

مویدی افزود: هم اکنون وضعیت پیاده روهای شهر لوجلی بسیار ضعیف و جدول گذاری های آن به مروز زمان از بین رفته و فرسوده شده است که انجام اقدامات اصلاحی در این راستا اعتبارات بالایی می طلبد.

شهردار شهر لوجلی گفت: امسال از محل ماده ۱۸۰، یک میلیارد ریال اعتبار برای آسفالت و پیاده روسازی شهر لوجلی ابلاغ شد که تاکنون از این میزان ۴۰ درصد آن تخصیص داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهر لوجلی در ۳۰ کیلومتری شمال غربی شهر شیروان در استان خراسان شمالی واقع شده و هزار و ۲۰۰ نفر جمعیت دارد.