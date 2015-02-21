به گزارش خبرگزاری مهر، همایش روز بزرگداشت حکیم خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و انجمن حکمت و فلسفه ایران، دوشنبه چهارم اسفند ماه از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۸ برگزار می شود.

در این همایش آیت الله سیدمصطفی محقق داماد با موضوع «خواجه طوسی و علم اصول فقه»، عبدالحسین خسروپناه با عنوان «قاعده لطف و امامت از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی»، غلامرضا اعوانی با عنوان «سیر و سلوک خواجه نصیر و المنقذ من الضّلال غزالی»، مجید حمیدزاده با موضوع «برهان نبوت در قواعد العقاید، تجرید الاعتقاد و شرح اشارات» به ارائه مطلب خواهند پرداخت.

همچنین یونس کرامتی درباره «رویکرد فلسفی خواجه نصیر به ریاضیات»، سجاد نیک‌فهم خوب‌روان با عنوان «رابطه اخلاق و دین از منظر خواجه»، یوپ لامیر با موضوع «The Medieval Arabic Version of Tusi's Nasirean Ethics» و غلامحسین ابراهیمی دینانی در رابطه با «اخلاق از نظر خواجه» سخنرانی خواهند کرد.

برنامه مشروح همایش به شرح زیر خواهد بود:

۱۴:۴۰ – ۱۴:۳۰ قرائت قرآن، خیرمقدم و اعلام برنامه

استاد سخنران عنوان سخنرانی ۱۵:۰۰– ۱۴:۴۰ سید مصطفی محقق داماد خواجه طوسی و علم اصول فقه ۱۵:۲۰- ۱۵:۰۰ عبدالحسین خسروپناه قاعده لطف و امات از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۱۵:۴۰- ۱۵:۲۰ غلامرضا اعوانی سیر و سلوک خواجه نصیر و المنذ من الضلال غزالی ۱۶:۰۰- ۱۵:۴۰ یوپ لامیر The Medieval Arabic Version of Tusi's Nasirean Ethics

۱۶:۲۰-۱۶:۰۰ پذیرایی

۱۶:۴۰- ۱۶:۲۰ مجید حمیدزاده برهان نبوت در قواعد العقاید، تجرید الاعتقاد و شرح اشارات ۱۷:۰۰- ۱۶:۴۰ سجاد نیک‌فهم خوب‌روان جایگاه علمی مراغه در ایران دوره ایلخانی ۱۷:۲۰- ۱۷:۰۰ یونس کرامتی رویکرد فلسفی خواجه نصیر به ریاضیات ۱۷:۴یبت۰- ۱۷:۲۰ غلامحسین ابراهیمی دینانی اخلاق از نظر خواجه

مراسم روز بزرگداشت حکیم خواجه نصیرالدین طوسی در سالن همایشهای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به آدرس تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، پلاک ۴ برگزار می شود.

حضور برای علاقه مندان آزاد است.