به گزارش خبرگزاری مهر، همایش روز بزرگداشت حکیم خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و انجمن حکمت و فلسفه ایران، دوشنبه چهارم اسفند ماه از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۸ برگزار می شود.
در این همایش آیت الله سیدمصطفی محقق داماد با موضوع «خواجه طوسی و علم اصول فقه»، عبدالحسین خسروپناه با عنوان «قاعده لطف و امامت از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی»، غلامرضا اعوانی با عنوان «سیر و سلوک خواجه نصیر و المنقذ من الضّلال غزالی»، مجید حمیدزاده با موضوع «برهان نبوت در قواعد العقاید، تجرید الاعتقاد و شرح اشارات» به ارائه مطلب خواهند پرداخت.
همچنین یونس کرامتی درباره «رویکرد فلسفی خواجه نصیر به ریاضیات»، سجاد نیکفهم خوبروان با عنوان «رابطه اخلاق و دین از منظر خواجه»، یوپ لامیر با موضوع «The Medieval Arabic Version of Tusi's Nasirean Ethics» و غلامحسین ابراهیمی دینانی در رابطه با «اخلاق از نظر خواجه» سخنرانی خواهند کرد.
برنامه مشروح همایش به شرح زیر خواهد بود:
|۱۴:۴۰ – ۱۴:۳۰
|قرائت قرآن، خیرمقدم و اعلام برنامه
|استاد سخنران
|عنوان سخنرانی
|۱۵:۰۰– ۱۴:۴۰
|سید مصطفی محقق داماد
|خواجه طوسی و علم اصول فقه
|۱۵:۲۰- ۱۵:۰۰
|عبدالحسین خسروپناه
|قاعده لطف و امات از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی
|۱۵:۴۰- ۱۵:۲۰
|غلامرضا اعوانی
سیر و سلوک خواجه نصیر و المنذ من الضلال غزالی
|۱۶:۰۰- ۱۵:۴۰
|یوپ لامیر
|The Medieval Arabic Version of Tusi's Nasirean Ethics
|۱۶:۲۰-۱۶:۰۰
|پذیرایی
|۱۶:۴۰- ۱۶:۲۰
|مجید حمیدزاده
|برهان نبوت در قواعد العقاید، تجرید الاعتقاد و شرح اشارات
|۱۷:۰۰- ۱۶:۴۰
|سجاد نیکفهم خوبروان
|جایگاه علمی مراغه در ایران دوره ایلخانی
|۱۷:۲۰- ۱۷:۰۰
|یونس کرامتی
رویکرد فلسفی خواجه نصیر به ریاضیات
|۱۷:۴یبت۰- ۱۷:۲۰
|غلامحسین ابراهیمی دینانی
|اخلاق از نظر خواجه
مراسم روز بزرگداشت حکیم خواجه نصیرالدین طوسی در سالن همایشهای مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به آدرس تهران، خیابان ولی عصر(عج)، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، پلاک ۴ برگزار می شود.
حضور برای علاقه مندان آزاد است.
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