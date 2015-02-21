وجود ۴۰ مکان برای توزیع میوه شب عید در همدان کافی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی پیش از ظهر شنبه در کارگروه تنظیم بازار شهرستان همدان با بیان اینکه درخصوص توزیع میوه شب عید باید به شکل جدی برنامه ریزی شود تا در این زمینه مشکل نداشته باشیم، اظهار داشت: اداره تعاون روستایی باید در چند روز آینده نقاط توزیع میوه در همدان را مشخص کند.

وی با بیان اینکه نقاطی که برای توزیع میوه انتخاب می شوند باید دسترسی به برق داشته باشند، عنوان کرد: باید قیمت میوه های توزیعی متعادل و برای افرادی که در نقاط توزیع میوه مستقر می شوند سود داشته باشد.

فرماندار همدان با بیان اینکه فهرست نانوایی های کشیک در ایام نوروز باید مشخص و برای فرمانداری ارسال شود، ابراز داشت: سال گذشته در روزهای نخست عید مشکلات زیادی در بحث نانوایی بود و مجبور شدیم با مسئولان صنعت، معدن و تجارت برای بازرسی به نانوایی ها مراجعه کنیم.

تعالی با بیان اینکه برای نانوایی ها باید برنامه ریزی داشته باشیم و تیم های سیار بازرسی نیز مشخص باشد، ادامه داد: همدان شهری گردشگری است و مدیریت شهری آن متفاوت است.

وی با بیان اینکه در ایام عید نانوایی ها باید شیفت بندی شوند و تعداد تیم های بازرسی مشخص باشد، افزود: باید نحوه پخت و ساعت آغاز به کار نانوانی ها بازرسی و بررسی شود تا در راس ساعت مقرر کار خود را آغار کنند.

فرماندار همدان با بیان اینکه سال گذشته به هر نانوایی مراجعه می کردیم مشکلاتی وجود داشت، عنوان کرد: اتحادیه نانوایی باید به شکل جدی هماهنگ شود که مانند سال گذشته گلایه مندی وجود نداشته نباشند.

علی تعالی با بیان اینکه امسال در بحث بازرسی از نانوایی ها خود ما ورود پیدا می کنیم و برای متخلفان جریمه های سنگین می بندیم، ابراز داشت: نانوایی ها باید از ساعت هفت صبح به دست مردم نان بدهند و بر ابلاغیه ساعت، نظارت می کنیم.

وی با بیان اینکه در مراکز شلوغ شهر که مسافران بیشتری دارد باید تعداد نانوایی ها، نانوایی های سیار و یا مراکز توزیع نان بیشتری داشته باشیم، اظهار داشت: باید موضوع نانوایی در مراکزی که بیشتر گردشگر دارند مورد توجه قرار گیرد و با هماهنگی این نقاط مشخص شود.

فرماندار همدان با بیان اینکه در بحث نمایشگاه همدان برای اسکان مسافران هماهنگی شده که تعزیرات مکانی را درنمایشگاه اختیار داشته باشد و نطارت لازم انجام شود، عنوان کرد: افتتاح بازارچه های محلی شهروند در همدان امروز انجام می شود.

وجود ۸۰ نقطه برای توزیع میوه شب عید در همدان بالاست و کار را از دست خارج می کند

تعالی با بیان اینکه باید سیب و پرتقال به صورت همزمان توزیع شود تا مردم مجبور نباشند یک بار برای خرید سیب و بار دیگر برای خرید پرتقال مراجعه کنند، ابراز داشت: تعداد مکان های توزیع میوه شب عید در همدان باید بازبینی شود چراکه وجود ۸۰ نقطه برای توزیع میوه شب عید در همدان بالاست و کار را از دست خارج می کند.

وی با بیان اینکه در همدان وجود ۴۰ نقطه برای توزیع میوه شب عید کافی است و نظارت بر توزیع نیز باید انجام شود، ادامه داد: اگر قرار است از نیروی بسیج برای بازرسی ها استفاده شود باید هماهنگی های لازم صورت گیرد چراکه ابزار قانونی اصناف و تعزیرات هستند و می توانند گزارش تخلف را ارائه کنند.

فرماندار همدان با بیان اینکه اگر قرار است برای بازرسی از نیروهای بسیج استفاده شود باید تعداد مشخص شده باشد، عنوان کرد: فهرست کشتارگاه باید مشخص شود تا در شیفت عید مشکل وجود نداشته باشد.

علی تعالی با بیان اینکه پرتقال با قیمت دو هزار و ۶۰۰ تومان و سیب با قیمت دو هزار ۷۰۰ تومان خریداری می شود، ادامه داد: باید با نظارت صحیح میوه ها با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

رئیس نظارت و بازرسی اتاق اصناف استان همدان در ادامه با بیان اینکه اتاق اصناف ۱۳ تیم نظارت دارد و تا زمانی که میوه شب عید توزیع شود کار نظارت انجام می شود، اظهار اشت: در گذشته میوه ها به علت یارانه ای که به آنها تعلق می گرفت به دست مردم نمی رسید اما سال گذشته نظارت های لازم انجام شد.

حمیدرضا بابایی با بیان اینکه امسال مطرح شده که برای نظارت از بسیج استفاده کنیم و مخالفتی برای استفاده از بسیج در نظارت نیست اما اگر تخلفی گزارش شود بازرس نمی تواند گزارش تخلف بنویسد، ادامه داد: در بحث نانوایی ها سال گذشته برای ساعت کار آنها مشکل وجود داشت اما امسال از اتحادیه شیفت بندی نانوایی ها را خواسته ایم.

در ایام عید ۲۵ نانوایی در همدان از ساعت هفت صبح تا ساعت ۱۲ کار می کنند

وی با بیان اینکه صرف صبحانه برای نانوایی ها لغو شده است و نانوایی ها در نقاط پر مسافر ساعت تعطیلی برای صبحانه ندارند و باید از ساعت هفت صبح نان به مردم عرضه کنند، بیان کرد: در ایام عید ۲۵ نانوایی در همدان از ساعت هفت صبح تا ساعت ۱۲ کار می کنند.

رئیس نظارت و بازرسی اتاق اصناف استان همدان با بیان اینکه برای نمایشگاه بهاره از هشت اتحادیه مرتبط دعوت و ثبت نام ها انجام شد، افزود: ۲۷۸ غرفه در نمایشگاه بهاره به عرضه محصولات مورد نیاز مردم در ایام عید می پردازند.

رئیس تعاون روستایی شهرستان همدان در ادامه با بیان اینکه برای ایام عید۶۳۰ تن پرتقال و ۴۰۰ تن سیب در شهرستان همدان توزیع می شود، اظهار داشت: ۲۰ نقطه را شهرداری به توزیع میوه اختصاص داده و ۲۰ نقطه نیز در روستا ها در نظر گرفته شده است ...

سعیدی با بیان اینکه قیمت تمام شده میوه های شب عید فردا اعلام می شود، ادامه داد: مبلغ میوه پرداخت شده و از ۱۵ اسفند میوه توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته کشتارگاه ها در ایام تعطیل به طور کامل تعطیل می شدند ولی امسال کشتارگاه ها شیفت بندی خواهند شد، بیان کرد: میزان کشتار روزانه ۲۰ تن خواهد بود.