نمایشگاه مد و لباس در خرم آباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه مد و لباس پیش از ظهر شنبه با حضور مدیرکل امور بانوان استانداری لرستان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و جمعی از کارشناسان هنری استان در محل نگارخانه سرو افتتاح شد.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در حاشیه افتتاح این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه در راستای سیاست های وزارت ارشاد مبنی بر ترویج و گسترش طراحی مد و لباس ایرانی - اسلامی برگزار شده است.

فرید رحمتی افزود: در این نمایشگاه مد و لباس، تولیدات و کارهای مریم احمدی به نمایش گذاشته شده است.

وی به نمایش ۲۸ اثر از این هنرمند طراح لرستانی در نمایشگاه مد و لباس خرم آباد اشاره کرد و بیان داشت: از این تعداد پنج اثر مریم احمدی ثبت ملی شده است.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان عنوان کرد: هدف از برپایی این نمایشگاه مد و لباس ترویج الگوی ایرانی - اسلامی مد و لباس با رویکرد تقویت لباس های سنتی و محلی است.

رحمتی افزود: این نمایشگاه از دوم تا پنجم اسفندماه دایر بوده و به علت تنوع کارهای ارائه شده در نمایشگاه بانوان لرستانی می توانند با حضور در این نمایشگاه لباس های مورد نظر خود را تهیه کنند.