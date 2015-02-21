  1. استانها
  2. لرستان
۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۰۹

نمایشگاه مد و لباس در خرم آباد افتتاح شد

نمایشگاه مد و لباس در خرم آباد افتتاح شد

خرم آباد - نمایشگاه مد و لباس در محل مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه مد و لباس پیش از ظهر شنبه با حضور مدیرکل امور بانوان استانداری لرستان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و جمعی از کارشناسان هنری استان در محل نگارخانه سرو افتتاح شد.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در حاشیه افتتاح این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه در راستای سیاست های وزارت ارشاد مبنی بر ترویج و گسترش طراحی مد و لباس ایرانی - اسلامی برگزار شده است.

فرید رحمتی افزود: در این نمایشگاه مد و لباس، تولیدات و کارهای مریم احمدی به نمایش گذاشته شده است.

وی به نمایش ۲۸ اثر از این هنرمند طراح لرستانی در نمایشگاه مد و لباس خرم آباد اشاره کرد و بیان داشت: از این تعداد پنج اثر مریم احمدی ثبت ملی شده است.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان عنوان کرد: هدف از برپایی این نمایشگاه مد و لباس ترویج الگوی ایرانی - اسلامی مد و لباس با رویکرد تقویت لباس های سنتی و محلی است.

رحمتی افزود: این نمایشگاه از دوم تا پنجم اسفندماه دایر بوده و به علت تنوع کارهای ارائه شده در نمایشگاه بانوان لرستانی می توانند با حضور در این نمایشگاه لباس های مورد نظر خود را تهیه کنند.

کد مطلب 2502059

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها