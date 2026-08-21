شکست «ددپول و ولورین» توسط «اودیسه»؛ رایان رینولدز تبریک گفت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «اودیسه» دارد سفر حماسی خود را در گیشه سینماها ادامه می‌دهد و در این مسیر رکورد دیگری را به ثبت رساند و یک مدعی دیگر را شکست داد.

فیلم پرفروش «اودیسه» کریستوفر نولان با ۱.۳۵۲ میلیارد دلار فروش جهانی، اکنون به پرفروش‌ترین فیلم با درجه سنی بزرگسال (R) تاریخ بدل شده و از رکوردی که پیش از این متعلق به «ددپول و ولورین» سال ۲۰۲۴ با فروش ۱.۳۳ میلیارد دلار بود، جلو زده است.

«اودیسه» که از ۱۷ جولای (۲۶ تیر) به سینماها راه یافت و در اولین آخر هفته اکرانش در داخل آمریکا ۱۲۳ میلیون دلار فروخت، هنوز به فروش خود ادامه می‌دهد و از آن زمان، ۵۱۶ میلیون دلار در داخل آمریکا و ۸۳۵ میلیون دلار در سطح بین‌المللی فروش داشته است.

این فروش یک رقم عظیم برای هر فیلمی است، چه برسد برای اقتباسی از یک شعر حماسی و یک ماجراجویی که با شمشیر رقم می‌خورد و با زمان حدود ۳ ساعت، درجه سنی R را هم دارد!

«اودیسه» از سیستم آی‌مکس هم بیشترین بهره را برده و ۳۵۴ میلیون دلار از فروش خود را از این پرده ها به دست آورده است.

این فیلم پنجمین اکران امسال است که از مرز فروش یک میلیارد دلار عبور کرده و در عین حال سومین فیلم با درجه سنی R است که مانند «ددپول و ولورین» و «جوکر» فروشش از مرز یک میلیارد دلار بیشتر شده است.

رایان رینولدز از چهره‌های اصلی مجموعه «ددپول» مارول، جا گرفتن نولان و همراهانش در این مقام را به آنها تبریک گفت و نوشت: تبریک به تمام بازیگران و عوامل فیلم «اودیسه» برای تبدیل شدن به پرفروش‌ترین فیلم با درجه سنی R در تمام دوران.

«اودیسه» نقاط عطف متعددی را پشت سر گذاشته از جمله اینکه پرفروش‌ترین فیلم نولان در تمام دوران شده و از «شوالیه تاریکی برمی‌خیزد» محصول ۲۰۱۲ (۱.۰۸ میلیارد دلار، بدون احتساب تورم) جلو زده و همچنین پرفروش‌ترین فیلم آی‌مکس در تمام دوران شده و «آواتار» ۲۰۰۹ ( با فروش۲۷۱ میلیون دلار، بدون احتساب تورم) را پشت سر گذاشته است.