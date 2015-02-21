به گزارش خبرگزاری مهر، این یادداشت تفاهم بین محمد اخگری معاون برون‌مرزی به نمایندگی از سازمان صدا و سیما و محمد عبدالجبار الشبوط رییس شبکه اطلاع‌رسانی عراق «العراقیه» امضا شد.

دو طرف پیش از امضای تفاهم‌نامه در گفتگو با یکدیگر درباره راه‌های توسعه همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های مختلف و لزوم مقابله با جریان‌های رسانه‌ای که در حمایت از گروه‌های تروریستی نقش دارند، تأکید کردند.

شبوط در این دیدار با اشاره به این که شبکه اطلاع‌رسانی عراق متشکل از 7 شبکه تلویزیونی، 3 رادیو، روزنامه الصباح در استان‌ها و یک هفته‌نامه است، ابراز امیدواری کرد که با امضای این سند میزان همکاری‌های دو جانبه افزایش یابد و این شبکه از توانایی‌های جمهوری اسلامی در بخش‌های مختلف اطلاع‌رسانی هر چه بیشتر بهره‌مند شود.

در این دیدار معاون برون‌مرزی به نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ اسلامی اشاره کرد و افزود: با توجه به مشکلات منطقه و وجود گروه‌های تروریستی و تکفیری نقش رسانه‌های منطقه‌ای و همکاری آن‌ها برای آگاهی بخشیدن به مردم بسیار حائز اهمیت است و اطلاع‌رسانی درست موجب افزایش آگاهی می‌شود و می‌تواند در مقابله با موج تفکرات تکفیری موثر باشد.

اخگری ابراز امیدواری کرد که امضای این سند بتواند بر تقویت همکاری‌های دوجانبه به‌ویژه در حوزه اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مخاطبان در مبارزه با جریان‌های تروریستی تکفیری موثر باشد.

شبوط در این دیدار با اشاره به توانمندی رسانه‌ای صدا و سیما افزود: جمهوری اسلامی ایران در حوزه رسانه‌ای بسیار پیشرفت داشته است و به لحاظ جغرافیایی نزدیک‌ترین کشور به عراق است.

وی ابراز امیدواری کرد که از تجربه‌های برادران ایرانی در بخش‌های مختلف تولیدی و فنی در شبکه العراقیه استفاده شود.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، دو طرف در محورهای تبادل برنامه‌ها، آموزش رسانه‌ای و ارائه خدمات فنی همکاری خواهند کرد. در پایان دیدار، اخگری از استودیوهای شبکه العراقیه دیدن کرد.