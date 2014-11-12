به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه 21 آبان‌ماه محسن شریف‌زاده مدیر رادیو فرهنگ به همراه 3 تن از مدیرانش به غرفه مهر در خبرگزاری مهر آمدند و با خبرنگار مهر گفتگو کردند.

وی درباره رییس جدید سازمان صدا و سیما اظهار کرد: من 5 سال مدیرکل رادیوهای برون مرزی بودم، چند سال هم مدیریت شبکه سحر و رادیو برون مرزی را بر عهده داشتم که این مسئولیت‌ها در دوره آقای سرافراز بود.

شریف‌زاده در پاسخ به اینکه چه درخواستی از سرافراز دارد، گفت: از ایشان می‌خواهم هوای کارکنان را داشته باشند. گرانبهاترین سرمایه هر دستگاهی، نیروی انسانی است و هر چه برای تعالی سطح دانش و اطلاعات عمومی و انگیزه و تسهیلات دفاعی سرمایه شود، راندمان کار او در خدمت سازمان خواهد شد.

وی افزود: درخواست جزئی‌ترم هم این است که هوای رادیو را داشته باشند که اینگونه خواهد شد چون اولین انتصاب ایشان به عنوان جانشین خودش در معاونت برون مرزی از بین بچه های رادیو برون مرزی است و ما این موضوع را به فال نیک می گیریم که او نگاه مثبتی در حوزه رادیو به حوزه معاونت صدا هم داشته باشد.

مدیر رادیو فرهنگ تصریح کرد: محمد اخگری مدیر یکی از رادیوهای برون مرزی بود، بعدها مدیرکل رادیوهای منطقه اروپا و آمریکای برون مرزی شد و در اولین انتصاب آقای سرافراز، او به عنوان معاون برون مرزی سازمان انتخاب کرده است.