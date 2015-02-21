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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۵۰

حجت‌السلام عسگری مطرح کرد:

عضویت ۲۲۰ نفر در امور نخبگان بنیاد شهید استان کرمانشاه

عضویت ۲۲۰ نفر در امور نخبگان بنیاد شهید استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه از عضویت ۲۲۰ نفر در امور نخبگان این اداره کل در استان کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی عسگری ظهرشنبه در چهارمین همایش تجلیل از نخبگان شاهد و ایثارگر استان کرمانشاه که در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد،  جامعه شاهد و ایثارگر را الگویی کامل برای سایر افراد جامعه دانست.

وی از عضویت ۲۲۰ نفر در امور نخبگان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه خبرداد.

حجت‌الاسلام عسگری تصریح کرد: امور نخبگان بنیاد شهید استان کرمانشاه از سال ۸۵ با ۱۵ نفر عضو فعالیتش را آغاز کرد.

 مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه افزود: امور نخبگان استان هم‌اکنون ۲۲۰ نفر عضو دارد که ۱۲۰ نفر از این افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند.

حجت‌الاسلام عسگری تصریح کرد: هم‌چنین ۵۲ نفر از این افراد دارای مدرک دکترای PHD بوده  و بقیه نیز دارای دکترای سایر رشته‌ها هستند.هم‌چنین۱۱ نفر از این افراد نیز کارآفرین و پیشتاز تحصیلی هستند.

 مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه یادآور شد: نخبگان در تمام عرصه‌ها حضور داشته و بازگو کننده ارزش‌های مقدس انقلاب و امام راحل بوده‌اند.

لازم به ذکر است، در پایان این مراسم از نخبگان شاهد و ایثارگر تجلیل شد.

 

کد مطلب 2502210

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