عضویت ۲۲۰ نفر در امور نخبگان بنیاد شهید استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام هادی عسگری ظهرشنبه در چهارمین همایش تجلیل از نخبگان شاهد و ایثارگر استان کرمانشاه که در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، جامعه شاهد و ایثارگر را الگویی کامل برای سایر افراد جامعه دانست.
وی از عضویت ۲۲۰ نفر در امور نخبگان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه خبرداد.
حجتالاسلام عسگری تصریح کرد: امور نخبگان بنیاد شهید استان کرمانشاه از سال ۸۵ با ۱۵ نفر عضو فعالیتش را آغاز کرد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه افزود: امور نخبگان استان هماکنون ۲۲۰ نفر عضو دارد که ۱۲۰ نفر از این افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند.
حجتالاسلام عسگری تصریح کرد: همچنین ۵۲ نفر از این افراد دارای مدرک دکترای PHD بوده و بقیه نیز دارای دکترای سایر رشتهها هستند.همچنین۱۱ نفر از این افراد نیز کارآفرین و پیشتاز تحصیلی هستند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه یادآور شد: نخبگان در تمام عرصهها حضور داشته و بازگو کننده ارزشهای مقدس انقلاب و امام راحل بودهاند.
لازم به ذکر است، در پایان این مراسم از نخبگان شاهد و ایثارگر تجلیل شد.
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