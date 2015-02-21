عضویت ۲۲۰ نفر در امور نخبگان بنیاد شهید استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی عسگری ظهرشنبه در چهارمین همایش تجلیل از نخبگان شاهد و ایثارگر استان کرمانشاه که در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، جامعه شاهد و ایثارگر را الگویی کامل برای سایر افراد جامعه دانست.

وی از عضویت ۲۲۰ نفر در امور نخبگان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه خبرداد.

حجت‌الاسلام عسگری تصریح کرد: امور نخبگان بنیاد شهید استان کرمانشاه از سال ۸۵ با ۱۵ نفر عضو فعالیتش را آغاز کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه افزود: امور نخبگان استان هم‌اکنون ۲۲۰ نفر عضو دارد که ۱۲۰ نفر از این افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند.

حجت‌الاسلام عسگری تصریح کرد: هم‌چنین ۵۲ نفر از این افراد دارای مدرک دکترای PHD بوده و بقیه نیز دارای دکترای سایر رشته‌ها هستند.هم‌چنین۱۱ نفر از این افراد نیز کارآفرین و پیشتاز تحصیلی هستند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه یادآور شد: نخبگان در تمام عرصه‌ها حضور داشته و بازگو کننده ارزش‌های مقدس انقلاب و امام راحل بوده‌اند.

لازم به ذکر است، در پایان این مراسم از نخبگان شاهد و ایثارگر تجلیل شد.