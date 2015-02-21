محله محوری اساس شکل گیری شهرک مهرگان قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مانی فر عصر شنبه در مراسم افتتاح ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در استان که با حضور وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت اظهارداشت: مبنای طراحی در شهرک مهرگان بر اساس طرح های فرادستی بود و مکان یابی، جانمایی در طرح جامع نیز پس از تصویب در معاونت شهرسازی به مسابقه گذاشته شد و بهترین طرح انتخاب و اجرایی شد.

وی افزود: محله محوری اساس طرح بود تا امکان پیوستگی اجتماعی در کنار یکدگیر فراهم شود و در این راستا خدماتی مانند فضای سبز، مدرسه، مسجد، درمانگاه، واحدهای تجاری، جایگاه سوخت، فضای بازی و بوستان هم پیش بینی شد.

مدیرکل راه و شهرسازی تصریح کرد: بوستان ۲۲ هکتاری مهرگان یکی از بزرگترین بوستانهای شهری محسوب می شود که در مقایسه با بوستان لاله تهران با وسعت ۱۴ هکتار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این مسئول یادآورشد: طراحی مساجد و اماکن مذهبی و مدرسه نیز بخوبی در این شهرک دیده شده و ۱۸ واحد آموزشی در مهرگان ساخته می شود که تاکنون ۹ باب مدرسه به پایان رسیده و تحویل شده و از سه پاسگاه پلیس نیز یک مورد به بهره برداری رسیده است.

مانی فر گفت: خوشبختانه مدیران دستگاههای اجرایی استان در ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی این شهرک همکاری همه جانبه داشته اند و با جلسات هفتگی و مستمر همچنان پیگیری حل مشکلات ادامه دارد.

وی اضافه کرد: تمامی مراحل طراحی و ساخت شهرک مهرگان توسط مهندسان داخلی انجام شده و درکنار واحدهای بلند مرتبه ساختمانهای ویلایی وشش طبقه نیز برای متقاضیان پیش بینی شده است.

مانی فر از اجرای پروژه های مهم راهسازی در استان هم خبر داد و گفت: ۱۲ پروژه مهم در قزوین به طول ۱۷۸ کیلومتر، با اعتبار۲۲۳ میلیارد و ۱۳۹ میلیون ریال، دو پروژه در بوئین زهرا به طول ۵۲ کیلومتر با ۱۷۳ میلیارد و ۹۷۳ میلیون ریال، شش پروژه در تاکستان به طول ۸۱ کیلومتر با ۴۱۲ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال، دو پروژه در آبیک با ۱۳.۵ کیلومتر و ۸۹ میلیارد و ۴۳۷ میلیون ریال از پروژه های در دست اجرا در استان قزوین است.