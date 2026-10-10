به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی رصدهای اطلاعاتی و دریافت گزارشی مبنی بر سوءاستفاده فردی با هویت جعلی از عنوان مأمور پلیس برای اخاذی از شهروندان، شناسایی و دستگیری این فرد در دستور کار مأموران بخش انتظامی زاغه قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را شناسایی کردند و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

۱۰ سال تعقیب قضائی به اتهام مواد مخدر

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد ادامه داد: بررسی‌های تکمیلی نشان داد این فرد به اتهام حمل و توزیع مواد مخدر، به مدت ۱۰ سال تحت تعقیب دستگاه قضائی بوده است.

تحویل متهم به مرجع قضائی

کیانمهر با اشاره به اینکه متهم با استفاده از کارت شناسایی جعلی خود را مأمور پلیس معرفی می‌کرد، تأکید کرد: پلیس با هرگونه جعل عنوان که موجب خدشه‌دار شدن امنیت روانی جامعه شود، قاطعانه برخورد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل و تکمیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.