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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۳

طوفان شن در جاده قم ـ گرمسار ۷ مصدوم بر جای گذاشت

طوفان شن در جاده قم ـ گرمسار ۷ مصدوم بر جای گذاشت

قم- وقوع دو حادثه رانندگی در مسیر برگشت جاده قم ـ گرمسار همزمان با طوفان شن و گرد و غبار، به مصدومیت هفت نفر از جمله دو کودک پنج و ۱۰ ساله منجر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دو حادثه رانندگی در محور قم ـ گرمسار عصر امروز رخ داد که در پی آن هفت نفر مصدوم شدند و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهید بهشتی قم انتقال یافتند.

این حوادث شامل یک تصادف زنجیره‌ای در کیلومتر پنج و برخورد یک دستگاه خودروی دنا با کامیونت در کیلومتر ۳۰ مسیر برگشت این محور بود که در شرایط جوی همراه با طوفان شن و گرد و غبار به وقوع پیوست.

در مجموع هفت نفر در این دو سانحه آسیب دیدند که پنج نفر از آنان بزرگسال و دو نفر دیگر کودکانی پنج و ۱۰ ساله بودند.

پس از وقوع حوادث، تیم‌های اورژانس به محل سوانح اعزام شدند و اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

نیروهای امدادی پس از ارزیابی وضعیت آسیب‌دیدگان و ارائه خدمات اولیه، هر هفت مصدوم را برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل کردند.

هر دو حادثه در مسیر برگشت جاده قم ـ گرمسار و در شرایط طوفان شن و گرد و غبار رخ داده است و در مجموع هفت مصدوم بر جای گذاشته است.

کد مطلب 6973861

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