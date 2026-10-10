طوفان شن در جاده قم ـ گرمسار ۷ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، دو حادثه رانندگی در محور قم ـ گرمسار عصر امروز رخ داد که در پی آن هفت نفر مصدوم شدند و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهید بهشتی قم انتقال یافتند.



این حوادث شامل یک تصادف زنجیره‌ای در کیلومتر پنج و برخورد یک دستگاه خودروی دنا با کامیونت در کیلومتر ۳۰ مسیر برگشت این محور بود که در شرایط جوی همراه با طوفان شن و گرد و غبار به وقوع پیوست.



در مجموع هفت نفر در این دو سانحه آسیب دیدند که پنج نفر از آنان بزرگسال و دو نفر دیگر کودکانی پنج و ۱۰ ساله بودند.



پس از وقوع حوادث، تیم‌های اورژانس به محل سوانح اعزام شدند و اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.



نیروهای امدادی پس از ارزیابی وضعیت آسیب‌دیدگان و ارائه خدمات اولیه، هر هفت مصدوم را برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل کردند.



هر دو حادثه در مسیر برگشت جاده قم ـ گرمسار و در شرایط طوفان شن و گرد و غبار رخ داده است و در مجموع هفت مصدوم بر جای گذاشته است.

