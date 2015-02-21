آثار برگزیدگان فارس در جشنواره موسیقی فجر به آلبوم تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز ارجمند شامگاه شنبه در آیین پایانی یازدهمین جشنواره موسیقی فجر شیراز که در تالار حافظ برگزار شد از راه اندازی ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران در ماه های آینده خبر داد و افزود: ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهداد روحانی اسفندماه اجرای نخست خود را عرضه می دارد.

بهار پر موسیقی برای شیراز و فارس در راه است

وی از تشکیل ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی در بهار آینده نیز خبر داد و افزود: سال آینده بهار پر موسیقی برای شیراز و فارس در راه است.

ارجمند با تاکید بر این موضوع، خاطرنشان کرد: همچنانی که در گذشته وعده داده شد که فضاهای گردشگری و تاریخی فارس به موسیقی می پیوندند، بهار و تابستان سال آینده تلاش می کنیم برگزاری کنسرتها به این فضاها تعمیم یابد.

این مقام هنری با اشاره به اینکه هنرمندان جوان در عرصه موسیقی یک رنسانس تاریخی رقم زده اند، گفت: تکنیک نوازندگی امروز در ایران بسیار توانمند به پیش می رود.

وی از حضور 13هزار مخطاب در جریان 9 شب جشنواره موسیقی فجر شیراز خبر داد و گفت: هیچ یک از استان های کشور مانند فارس نتوانستند 11 دوره جشنواره موسیقی فجر را برگزار کنند.

ارجمند حضور فعال بانوان در عرصه موسیقی را مثال زدنی عنوان داشت و گفت: روزگار سختی در عرصه مدیریتی موسیقی پشت یر می گذاریم که ما را در معرض تهاجم حساب شده ای قرار داده است. بدین خاطر زیر ذره بین گروه های سیاسی قرار گرفته ایم که بی تقوایی می کنند.

آیین پایانی یازدهمین جشنواره موسیقی فجر شیراز با تجلیل از گروه های برتر شامگاه شنبه در تالار حافظ برگزار شد.