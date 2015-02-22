آیا روسیه و ناتو به سمت جنگ پیش می روند

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: در هفته گذشته راشاتودی از اقدام روسیه در استقرار رادارهای جدید ضد موشکی برای مقابله با تهدیدات موشکی ناتو خبر داد بود. اقدامی که با واکنش سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) مواجه شد.

جنگ لفظی

این وضعیت در حالی بود که در روزهای گذشته روسیه و ناتو به نوعی وارد جنگ لفظی شده بودند بطوری که سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از افزایش فعالیت نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در مجاورت مرزهای این کشور ابراز نگرانی کرد. «آلکساندر لوکاشویچ» روز جمعه به خبرنگاران گفت: افزایش فعالیت نیروهای ناتو در مناطق مجاور روسیه از جمله ایجاد نیروی واکنش سریع، تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی روسیه است.

وی توضیح داد: در تماس با سران ناتو این مساله را گوشزد و اعلام کرده ایم که ناتو را دشمن خود نمی دانیم اما اقدامات و تصمیمات ناتو تهدیدی مستقیم برای امنیت روسیه و تمام منطقه اروپا است. افزایش نیروهای ناتو و استقرار سلاح های جدید در کشورهای حوزه بالتیک و اروپای شرقی و برگزاری رزمایش های گروهی در این مناطق، نگرانی روسیه را برانگیخته است.

اما معاون ناتو در اروپا با ادعای این که روسیه احتمالا تلاش می‌کند سرزمین‌ هایی متعلق به کشورهای عضو ناتو را تصرف کند این کشور را «تهدیدی جدی» خواند.

ژنرال «آدریان برادشاو» در حالی این سخنان را گفت که فرانسه و آلمان تلاش می‌کنند ‌آتش‌ بسی شکننده را در شرق اوکراین برقرار کنند جایی که جدایی‌ خواهان طرفدار روسیه با ارتش اوکراین درگیر هستند.

ژنرال برادشاو در موسسه مطالعاتی رویال یونایتد سرویس لندن گفت نظامیان روسیه در مناطق شرق اوکراین مستقر شده‌اند و اوضاع فعلی تهدیدی برای ناتو است. روسیه احتمالا فکر می‌کند نیروهای متعارف زیادی که توانسته است در این مدت کم بسیج کند، می‌ توانند در آینده به عنوان ابزاری برای ترساندن و ملزم کردن( یک کشور) و همچنین تصرف سرزمین‌های ناتو مورد استفاده قرار گیرد.

چندی پیش آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل سابق ناتو هم به روزنامه دیلی تلگراف انگلیس گفته بود احتمال دارد روسیه در کشورهای حوزه دریای بالتیک مداخله کند تا توان دفاعی ناتو را محک بزند.

آماده شدن برای جنگ

در همین رابطه روزنامه دیلی میل در گزارشی در این رابطه می نویسد: رئیس جمهور روسیه برنامه نوسازی تجهیزات ارتش این کشور را با بهره گیری از جنگنده ها، موشک و دیگر سلاح ها رونمایی کرد؛ همزمان، دبیر کل ناتو اعلام کرد رویکرد تهدیدآمیز تازه روسیه به گونه ای تنش را به جنگ تمام عیار می کشاند.

ژنرال سر آدریان برادشاو، از مقامات نظامی ناتو می گوید ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه می تواند از «تسلیحات آب - خاکی» استفاده کند و کشورهای سابق بالتیک را تصرف کند.

وی در همین حال از طرح هایی برای تشکیل واحدهای نظامی یکپارچه ناتو در شرق اروپا برای هشدار قدرتمندانه به کرملین حمایت کرد.



وزیر دفاع انگلیس نیز در این رابطه می گوید رویکرد تهاجمی روسیه، تهدیدی بزرگ محسوب می شود و تا حد تهدید داعش خطرناک است.

دیلی میل در گزارش خود می نویسد: جنگنده های نیروی هوایی انگلیس این هفته درصدد برآمدند تا دو بمب افکن روسیه را که توان حمل موشک های هسته ای داشتند ردگیری کنند. این اقدام نیروی هوایی سلطنتی انگلیس با استفاده از دو فروند جنگنده تایفون و برای مقابله با جنگنده «توپولف تی یو 95 بییر» (Tupolev Tu95 Bear) روسیه صورت گرفت.



اما «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس، چنین رویداد و وضعی را تکذیب کرده و می گوید روس ها تلاش دارند برخی بهانه ها را به دست آورند. در همین حال، فرماندهان سابق نیروی هوایی می گویند اسکادران های جنگنده انگلیس، از 26 اسکادران در زمان جنگ سرد، به هفت اسکادران کاهش یافته است.



فرماندهان نظامی هشدار داده اند انگلیس با روسیه به یک دوره جنگ سرد وارد شده است؛ چرا که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هر فرد و گروهی را که به کشورش فشار وارد آورد، تهدید کرده است.



دراوج تنش ها بر سر اوکراین، پوتین می گوید هیچ کس نباید رویکرد ابهام آلودی داشته باشد، چرا که ممکن است زمینه ساز برتری نظامی بر روسیه شود یا این کشور را به هر طریق، تحت فشار قرار دهد. پوتین در همین حال تاکید می کند نیروهای (ارتش کشور) وی «توان پاسخ دهی کافی» را دارد؛ از این رو، طرح های نوسازی و بروزرسانی جنگ افزارهای ارتش را با استفاده از صدها جنگنده تهاجمی، موشک و دیگر سلاح ها را به اجرا گذاشته است.

در همین حال، فرمانده ارشد نظامی انگلیس می گویند اکنون دوره HD است که رقابت همیشگی (میان انگلیس) با روسیه وجود دارد.