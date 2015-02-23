سالن سایه با ۶۵ درصد آمادگی آغاز به کار کرد/ تکمیل بازسازی در ۹۴

مصدق درباره وضعیت سالن سایه که جزو سالن‌های فاز دوم بازسازی تئاتر شهر است و آغاز به کار مجدد این سالن با میزبانی نمایش «کابوس شب نیمه آذر» به خبرنگار مهر گفت: سالن سایه با ۶۵ درصد آمادگی میزبانی این اجرا را بر عهده گرفته است. بخشی از تکنولوژی خریداری شده نظیر امکانات نوری و بخشی از چیدمان‌ از ۳۵ درصد باقیمانده کار بازسازی در سالن سایه هستند که بعد از پایان اجرای نمایش «کابوس شب نیمه آذر» انجام می‌شوند.



وی با اشاره به اینکه جایگاه فعلی مخاطبان در سالن سایه موقت است، افزود: تا زمانی که صندلی‌های اسپانیایی خریداری شده برای سالن به دست‌مان برسد، از این جایگاه موقت مخاطبان استفاده می‌کنیم. روشنایی عمومی سالن نیز موقت است.



نماینده تئاتر شهر در فاز دوم بازسازی این مجموعه تئاتری درباره احتمال تأثیرات منفی فعالیت سالن سایه بدون تکمیل شدن بازسازی سالن و نصب تمامی امکانات و تجهیزات مدنظر و خریداری شده، تأکید کرد: سالن سایه با ۶۵ درصد آمادگی فعالیتش را از سر گرفته و هیچ مشکلی ندارد. ما حتی برای حضور و اجرای نمایش در حال اجرا در سالن سایه هم تحت فشار قرار نگرفتیم.



مصدق درباره جزییات بخش‌های باقیمانده بازسازی سالن سایه، توضیح داد: در خصوص کف سالن، سه مرحله دیگر برای بازسازی باقیمانده است. تکنولوژی نور، پروجکشن، دوربین‌های حفاظتی و ضبط اجراها، پرده مخمل ضد آتش دور تا دور سالن و ریل‌های خارجی آن و همچنین دستگاه میکس هنوز در سالن سایه نصب نشده‌اند ولی اعتبارات مورد نیاز آن‌ها با حمایت آقای کاراندیش معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأمین و برای خریداری آن‌ها از خارج کشور اقدام شده است.



وی با تأکید بر اینکه بعد از پایان اجرای نمایش «کابوس شب نیمه آذر» بخش باقیمانده از بازسازی سالن سایه هم انجام خواهد شد، بیان کرد: ما بعد از پایان اجرای این نمایش، در بهار سال آینده باید بازسازی سالن سایه را تکمیل کنیم.



وی درباره وضعیت بازسازی سالن قشقایی که به دلیل اختلاف نظر با نمایندگان انجمن طراحان صحنه و لباس خانه تئاتر متوقف شده بود، یادآور شد: ما توانستیم ۲ خواسته انجمن طراحان صحنه تئاتر را لحاظ کنیم ولی در خصوص بازشدن در سالن سایه به سوی کارگاه نمایش هنوز به توافق نرسیده‌ایم که این مشکل هم به زودی برطرف خواهد شد.