اعضای شورای شهر تهران از «سمپوزیوم نقاشی تهران» بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجدجامعی و محمد حقانی دو عضو شورای شهر تهران عصر روز گذشته یکشنبه سوم اسفند ماه 1393 از دومین سمپوزیوم «نقاشی تهران» که در باغ موزه قصر درحال برگزاری است، دیدن کردند.

احمد مسجد جامعی به همراه محمد حقانی در این دیدار با پانزده هنرمند نقاش به صورت جداگانه گفتگو کردند و با دقت روند خلق آثار را را در این سمپوزیم مشاهده کردند.

مسجد جامعی مضامین درنظر گرفته شده در دومین سمپوزیوم را که شامل «آزادی» و «تهران » است را مناسب ارزیابی کرد و بعد از بازدید آثار بخش «تهران»، تحت تاثیر قرار گرفت چرا که در برخی از این نقاشی‌ها، آلودگی و آشفتگی مناظر شهری به درستی به تصویر کشیده‌ شده بود.

به اعتقاد مسجدجامعی نگاه هنرمندان در این بخش ناشی از یک دید واقعی از سوی مردم است و به همین دلیل این نگاه می‌تواند زنگ خطری برای مسئولان باشد تا نسبت به کاهش آلودگی‌های شهری توجه بیشتری داشته باشند.

دومین سمپوزیوم نقاشی تهران از 30 بهمن در باغ موزه قصر آغاز به کار کرد و آیین اختتامیه آن هم ساعت 17 روز سه شنبه، 5 اسفند 1393 در تالار فرخی یزدی برگزار می شود.