با چشم بسته و دهان باز با پرچم تراکتورسازی به ما توهین کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فروزان در گفتگو با سایت باشگاه استقلال درباره بازی روز جمعه تیمش برابر گسترش فولاد گفت: بازی خوبی بود اما هر گاه در یک بازی باد بوزد بر روی روند بازی تاثیر می گذارد و حتی بر روی بهترین تیمها و بازی ها دنیا نیز تاثیر می گذارد. همچنین هوای تبریز بسیار سرد بود که باعث می شد بازیکنان به سختی بازی کنند. من چهار فصل در تبریز حضور داشتم و در سردترین روزهای تبریز نیز تجربه حضور در میدان را داشته اما دیگر بازیکنان به این شرایط سخت عادت نداشتن ولی ما همه تلاشمان را کردیم تا برنده از زمین بیرون بیاییم. می دانیم که در نیم فصل دوم هر بازی یک فینال است و در این بازی هم تنها به دنبال سه امتیاز بازی بودیم و با همه تلاشی که کردیم نتوانستیم هر سه امتیاز را کسب کنیم.

دروازه بان استقلال درباره عملکرد خوب خط دفاع استقلال در شروع نیم فصل دوم افزود: باید بگویم که شرایط دفاعی استقلال در شروع نیم فصل دوم خوب است. بازیکنان ما دیگر مشکل مصدومیت ندارند و از نظر بدنی نیز بسیار آماده هستند و همه اعضای تیم سر حال و آماده کار می کنند و من نیز از آنها راضی هستم(با خنده).

فروزان که سابقه حضور در تیمهای تبریزی را در کارنامه خود دارد درباره اتفاقات رخ داده در روز جمعه تصریح کرد: من چهار سال خوب در تبریز داشتم و مدت دو سال در هر دو تیم تراکتور سازی و گسترش فولاد به میدان رفتم. همه می دانند که گسترش فولاد در تبریز هواداری ندارد و اکثریت مردم هوادار تراکتور سازی هستند. من با مردم تبریز روزهای خوبی داشتم و فکرش را هم نمی کردم به شخص من فحاشی کنند. من، امیر قلعه نویی، امیر حسین صادقی، میلاد فخرالدینی و جاسم کرار برای این تیم زحمات زیادی کشیدیم و این تیم را نایب قهرمان لیگ کردیم و برای اولین بار در تاریخ این باشگاه توانستیم سهمیه آسیایی کسب کنیم. ما چه کار بدی کردیم که این برخوردها صورت بگیرد؟ جز خوبی و تلاش و بازی خوب و تمرین در سردترین هوای تبریز به عشق مردم این شهر چه کاری از ما دیدند؟ به عشق هواداران در سرمای طاقت فرسای تبریز تمرین و بازی کردیم و روز جمعه پاداش خود را گرفتیم.

وی درباره چرایی این اتفاق اظهار کرد: واقعا دلیل این مسئله را نمی‌دانم. هواداران تراکتورسازی با پرچم این تیم در ورزشگاه بودند و برای اینکه ما نتیجه نگیریم تا تراکتور در رده دوم بماند سعی در تخریب روحیه بازیکنان ما داشتند و به فحاشی پرداختند. ای کاش فراموش نمی کردند ما چه زحماتی برای آنها کشیدیم. متاسفانه هواداران در این بازی چشم هایشان را بستند و هر چه خواستند به ما گفتند.

فروزان در پاسخ به این سوال که آیا این الفاظ و رفتارها بر روی بازی او تاثیر گذاشته است، اضافه کرد: من خیلی ناراحت شدم اما در همه استادیوم ها این اتفاق ها هست ولی من تا به امروز در هیچ جا فحش نخورده بودم. این اتفاق یک امر طبیعی بود اما خیلی از بازیکنان اسم و رسم دار تر در فحاشی هایی که نسبت به آنها انجام شد عکس العمل بدی نشان دادند ولی من به دو دلیل روز جمعه هیچ عکس العملی نشان ندادم. دلیل اول عدم واکنش من به احترام مردم تبریز و حرمت روزهای خوبی بود که آنجا داشتم. همیشه مردم تبریز را دوست داشتم و دوست خواهم داشت و مردم تبریز بدانند همیشه در دل من هستند. دوم هم اینکه من یک بازیکن حرفه ای هستم. یاد گرفتم با این مسائل باید چگونه برخورد کنم این مسائل همه جا اتفاق می افتد اما من تمام تمرکز خود را بر روی بازی و وظیفه ای که بر دوش من است متمرکز کردم.

فروزان درباره از دست دادن شانس صدر نشینی در روز جمعه گفت: همه ی حریفان ما در این هفته امتیاز از دست دادند و این موضوع طبیعی هست و ما نیز مانند دیگر تیمها امتیاز از دست دادیم. ما از 5 امتیاز عقب ماندگی، 4 امتیاز را جبران کردیم و جبران یک امتیاز کار سختی نیست. ان‌شاءالله بازی بعد با یک برد خوب جبران می کنیم و مطمئن هستم به زودی به صدر جدول خواهیم رسید و خیال هواداران راحت باشد که دیگر صدر جدول را از دست نخواهیم داد.