لباسهای مستعمل عامل رکود در بازار لباس زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، بازار پوشاک مستعمل موسوم به تاناکورا بیش از سه دهه است در ایران فعال است از همان روزهایی که فرودشگاه تاناکورا در سریال سالهای دور از خانه با کمک همسرش فروشگاه پوشاک راه انداخت و شاید این فتح بابی بود برای لباس هایی با نام تاناکورا در بازار پوشاک ایران تا شاید اقتصاد حوزه کشورهای دیگر بخصوص شرق آسیا را شکوفا و اقتصاد پوشاک کشور به حاشیه کشیده شود.

تاناکورا لباس هایی با مدل های متنوع و در عین حال غیر ایرانی، مدل هایی که شاید به مذاق خیلی ها خوش می آید ولی در باطنش هزاران مشکل و چالش دارد و این خریدها به نوبه خود نقش بسزایی درضربه زدن به سلامتی و همچنین اقتصادجامعه ایران ایفا می کند.

روزهای آخر سال نفس‌های خود را می‌کشند و مردم در تب و تاب عید، خرید را یکی از محورهای اصلی زندگی خود قرار داده‌اند در این میان عده ای از مردم فریب قیمت ارزان این نوع پوشاک را می خوردند در حالی که قیمت پائین در پشت خود مشکلات و بیماری را به دنبال دارد.

زمان خرید که فرا می رسد ملاک‌های بسیاری ذهن فرد را به خود درگیر می‌کنند رنگ، اندازه، مدل، و از همه مهمتر کیفیت و جنس. به این دو مورد که می‌رسیم محتاط‌ تر عمل می‌کنیم و نمی‌شود به سادگی از این مسئله بگذریم گاهی آنقدر در خریدمان سماجت به خرج می‌دهیم که خرید کردن برایمان معضلی می‌شود.

در این میان تنها لباس‌های مغازه‌ها نیستند که نظر خریداران را به خود جلب می‌کنند بلکه لباس‌هایی با عنوان تاناکورا و یا همان لباس‌های خارجی کهنه طرفدارانی نه چندان کمی برای خود پیدا کرده‌اند.

راستی چطور می‌شود وقتی خودمان تولید کننده هستیم برخی از مردم با رضایت کامل و حتی گاهی با انتخابی بدون تردید به سراغ خرید لباس کهنه می‌روند؟ این سوال را نماینده مردم طارم و زنجان در مجلس شورای اسلامی چنین پاسخ می‌دهد.

محسن علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه این روزها برخی از مردم قادر به خرید لباس‌های گران قیمت نیستند، می‌گوید: بحث مهمی که در این میان وجود دارد این است که همه افراد این موضوع را می‌پسندند که از لباس‌های مناسب، تازه و مارک‌دار استفاده کنند اما مشکل بیشتر کسانی که به سمت لباس کهنه می‌روند این است که این افراد به دلیل گرانی لباس‌های نو توان خرید لباس‌های تازه را ندارند.

وی در ادامه ابراز می‌کند: زمانی که مردم از نظر اقتصادی دچار مشکل باشند به هیچ عنوان نمی‌توانند در خرید خود همه جوانب از جمله تازه‌گی لباس‌های خود را تضمین کنند درواقع هزینه‌ای که باید برای خرید لباس‌ها صرف شود برای این دسته از مردم مشکل ساز خواهد بود.

این مسئول با بیان اینکه درصد بسیار کمی از افرادی که از لباس‌های کهنه خریداری می‌کنند خساست را در کارهای خود اولویت قرار داده‌اند، تصریح می‌کند: تعداد بسیار اندکی از افراد که به استفاده از لباس‌های کهنه روی آورده‌اند ترجیح می‌دهند کمتر از ذخیره مالی خود استفاده کنند و این می‌شود که به خرید از لباس‌های تاناکورا روی می‌آورند.

نظارت بر قیمت اجناس در استان ضروری است

علیمردانی تاکید می‌کند: مسئولان مربوطه باید به قیمت اجناس و به خصوص لباس‌هایی که در سطح استان عرضه می‌شود نظارت داشته باشند تا مردم در شرایطی مناسب انتخاب بهتری را داشته باشند. در صورتی که قیمت‌ها اجناس مناسب باشد مردم کمتر به استفاده از لباس‌های کهنه روی می‌آوردند.

این مسئول با تاکید بر اینکه اگر بتوانیم بر قیمت‌ها نظارت مناسبی داشته باشیم در بحث اشتغال نیز موفق خواهیم بود، می‌افزاید: موضوع دیگری که در این میان باید به آن اهمیت داد این است که این لباس‌ها از نظر بهداشتی به احتمال قوی تایید شده نیستند از این رو باید کیفیت محصولات داخلی و قیمت آن‌ها به اندازه‌ای مناسب باشد که خریداران با استقبال خوبی به سمت خرید از محصولات داخلی روی آورند.

نماینده مردم طارم و زنجان در مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کند: زمانی که انتظار داریم مردم با خرید کالای داخلی اقتصاد داخلی کشور را حمایت کنند باید به این نکته توجه داشته باشیم که کیفیت و قیمت مطلوب نتیجه مورد نظر را به دنبال خواهد داشت.

وی تاکید می‌کند: باید به خاطر داشته باشیم اگر محصولات تولیدی کیفیت مورد نظر مشتری را داشته باشند آن محصول به هیچ عنوان بدون خریدار نخواهد ماند. همانگونه که بسیاری از محصولات داخلی به دلیل کیفیت مناسبشان حریفان خارجی خود را از دور میدان خارج کرده‌اند.

لباس‌های کهنه سلامتی مردم را به خطر می‌اندازند

سلامتی موضوعی نیست که بتوان به راحتی از روی آن گذشت به این معنا که در نبودش هر فردی را از پای در می‌آورد پس نباید به راحتی آن را از دست بدهیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان نیز در این باره می‌گوید: وزارت بهداشت و درمان متولی سلامت مردم است از این رو به مردم توصیه می‌شود از لباس‌های تاناکورا که قابل خریداری نیستند استفاده نکنند چرا که این البسه حاوی انگل و میکروب هستند در نتیجه سلامتیشان در خطر خواهد بود.

محمد رضا صائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید می‌کند: با توجه به اینکه این گونه لباس‌ها سلامتی مردم را به خطر می‌اندازند باید برای جلوگیری از خریداری مردم و همچنین گسترش فروش این اجناس در استان اقدامات مناسب و به موقعی صورت گیرد.

پوشاک تاناکورا این روزها در مغازه های شیک با برندهای مختلف و یا در کوچه پس کوچه های نقاط مختلف شهرها عرضه می شوند و عده ای خواسته یا ناخواسته هم به اقتصاد و سلامت مردم ضربه می زنند و هم فرهنگ جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند.