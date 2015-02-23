کتاب «آموزش مصور احکام» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابآ» موزش مصور احکام» مجموعه مسائل و استفتائات از حضرت آیتالله العظمی خامنهای پیرامون احکام عبادات است که با استفاده از تصاویر، جدول و اینفوگرافیک برای نخستین بار امسال به كوشش مؤسسه اطلس تاریخ شیعه (کانون نشر احکام) وانتشارات فقه روز (وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی) روانه بازار کتاب شد.
کتاب «آموزش مصور احکام» مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر حضرت آیتالله العظمی خامنهای، درباره مجموعهی مسائل و استفتائات پیرامون احکام تکلیف، طهارت، وضو، غسل، تیمم، نماز، مسجد و روزه با توضیحات تصویری، جدول و اینفوگرافیک است. این کتاب که به کوشش مؤسسهی فرهنگی- هنری اطلس تاریخ شیعه (کانون نشر احکام) تهیه و تنظیم شده است، توسط انتشارات فقه روز وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی برای نخستین بار با سبکی متفاوت و جذاب برای کلیهی گروههای سنی چاپ و عرضه شد.
فراگیری تکالیف شرعی و احکام اسلامی در زوایای مختلف زندگی - بهویژه اموری که همه روزه با آن سروکار داریم- یک ضرورت و وظیفه دینی برای عمل است؛ عملی که ضامن سعادت، جلب رحمت الهی و کامیابی دنیوی و اخروی است.
ویژگیهای این کتاب به شرح زیر میباشد:
۱-بهرهوری از منابع دست اول
اساس کارگروه، بررسی دقیق منابع دستِ اولِ فارسی و عربی بوده که مورد تأیید دفتر مقام معظم رهبری است؛ اعم از اجوبةالاستفتائات، استفتائات جدید، استفتائات موجود در پایگاههای اطلاعرسانی و استفتائات کتبی موجود.
۲-غنیسازی مسائل و استفتائات
در این مجموعه به منظور پاسخگویی به مسائل مورد نیاز مکلفین، بیش از ۴۰۰۰ استفتای جدید مورد استفاده قرار گرفته است و سعی شده بیشتر به بیان احکام تکلیفی «واجب» و «حرام» و احکام وضعی «باطل» و «صحیح» بسنده شود.
۳- روانسازی متن
روزآمدسازی واژهها و یادکردهای فقهی، حذف اصطلاحات نامتعارف و استفاده از چارچوبهای گوناگون با عنوان «توجه»، «نکته» و «پرسش» برای توضیح برخی واژهها و آشنایی مخاطب با برخی مصادیق احکام، از نکات درخور توجه در این طرح است که برای نخستین بار صورت میگیرد.
۴- استفاده از نکات اخلاقی، علمی و دانستنیهای آموزنده
گاه متناسب با موضوع، نکتهای خواندنی از زندگی اهل بیت(ع) و علمای ربانی با عنوان «بیاموزیم»، همچنین حکمت و چرایی برخی از احکام یا نکتههای آموزندهی اخلاقی، نیز یادسپاریهایی برای پیشگیری از وسوسه در احکام آمده که به تشویق و راهنمایی خواننده میپردازد.
۵- ارائه قانون کلی
در موردی که حکم فقهی را میتوان بهگونهی قاعدهای کلی بیان کرد، مسأله را با عنوان «قانون کلی» در کادر آوردهایم تا خواننده در موارد مشابه بتواند به آن مراجعه کند.
۶- تصاویر و نقاشیهای آموزشی
از نوآوریها و جاذبههای قابل توجه در این طرح، بهرهوری از تصاویر و نقاشیهای آموزشی دقیق و کارشناسی شده در کنار متن است.
۷- طراحی شایسته
امروزه توجه به جذابیتهای بصری و هنری در کنار متن و گزارههای کتاب، از نکات بسیار مهم آموزش، بهویژه ایجاد انگیزه برای مطالعه بهشمار میرود؛ از این رو بهرهگیری از افراد خلاق، استفاده از جاذبهها و طرحهای هنری از جمله ویژگیهای مهم در این کتاب میباشد.
۸- پیوندها
بهکارگیری پیوندها و ارجاعات مناسب که مخاطب میتواند برای دیگر پرسشهای خود در موضوع مورد نظر، به سایر بخشهای این مجموعه مراجعه کند.
۹-چکیده
خلاصهای از مطالب هر بخش که در جملههایی کوتاه و روان، ارائه شده است.
۱۰-اصطلاحنامه احکام
در پایان هرجلد، فصلی جداگانه در شرح کوتاه اصطلاحات فقهی آمده است که در این کتاب شرح تعدادی از آنها را مشاهده خواهید کرد. از ویژگیهای شاخص این کتاب ارائه اصطلاحنامهای با معانی سلیس و روان از واژگان دشوار فقهی در پایان کتاب است.
علاقهمندان برای اطلاع از نحوهی تهیهی کتاب فوق میتوانند با شماره تلفنهای ۶۶۴۹۳۵۴۸-۰۲۱ و ۶۶۴۸۳۶۹۵-۰۲۱ تماس حاصل نمایند یا به پایگاه اطلاعرسانی www.book-khamenei.ir مراجعه کنند.
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