طاهری: هیچ شأنی بالاتر از خدمت به مردم وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نوراله طاهری، پیش از ظهر چهارشنبه، در مراسمی به مناسبت هفته دولت و تجلیل از کارمندان نمونه ادارات اظهار کرد: بزرگ‌ترین جهاد و خدمت در شرایط کنونی، حل مشکلات، برطرف کردن نیازها و پاسخ به دغدغه‌های مردم است.

فرماندار اسلامشهر افزود: ادارات باید نسبت به ارباب‌رجوع اهتمام ویژه داشته باشند و رسیدگی به مطالبات مردم و پاسخگویی به دغدغه‌های شهروندان، مهم‌ترین دستور کار مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع ادامه داد: احترام به مردم و خوش‌رفتاری دو کلیدواژه مهم در تکریم ارباب‌رجوع است و باید همواره مورد توجه مدیران و کارکنان دستگاه‌ها قرار گیرد.

طاهری خاطرنشان کرد: استمرار راه شهدا در کار مخلصانه برای کشور و خدمت بی‌منت به مردم است و باید این رویکرد در مجموعه‌های اداری تقویت شود.

فرماندار اسلامشهر با بیان اینکه تسریع در رفع مشکلات مردم یک اولویت همیشگی است، گفت: برطرف کردن موانع و سرعت بخشیدن به گره‌گشایی از نیازهای شهروندان باید سرلوحه کار ادارات و کارکنان قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: جایگاه مدیران، جایگاه خدمتگزاری است و هیچ شأنی بالاتر از کار و خدمت به مردم وجود ندارد.